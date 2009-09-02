Türk kaptana 24 yıl hapis

Karadeniz açıklarında seyrederken Gürcistan sahil güvenlik birimlerince alıkonulan geminin Türk kaptanına 24 yıl hapis cezası verildi. Kaptanın İstanbul'da yaşayan ailesi cezayı öğrenince büyük şok yaşadı. Densa Tanker İşletmeciliği şirketi tarafından işletilen Panama bandıralı "M/T Buket" isimli gemi, İzmit Yarımca Limanı'ndan Abhazya'nın Suhumi limanına gitmek üzere 12 Ağustos'ta 2 bin 800 ton benzin ve motorin yüküyle yola çıktı. Gemi, üç gün sonra Sinop'un 96 mil açığında 'uluslararası sulardayken' radardan kayboldu. Gemideki 4'ü Azeri 17 personelden haber alamayan şirket yetkilileri, durumu Gemi Arama Kurtarma Genel Müdürlüğü'ne bildirdi. İki gün sonra geminin Gürcü sahil güvenliği tarafından, izinsiz olarak "Gürcü toprakları sayılan Abhazya'ya yakıt taşıdığı" gerekçesiyle alıkonularak Poti Limanı'na götürüldüğü belirlendi.Olayın ardından Türkiye'nin Batum Konsolosluğu devreye girerek konuyu takibe aldı. Ancak konsolosluğun girişimlerine rağmen olumlu bir sonuç alınamadı. Gemi personeli önceki gün Gürcistan'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 37 yaşındaki kaptan Coşkun Mehmet Öztürk'ü 'deniz ulaşımı kurallarını ağır şekilde ihlal ettiği' iddiasıyla 24 yıl hapse mahkum etti. Personel ise kefaletle serbest bırakıldı. Öztürk'e verilen cezaya bir üst mahkemede itiraz edildi. İtirazın 30 gün içinde değerlendirileceği ve kaptanın yeniden hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.Densa Tanker İşletmeciliği'nin ortaklarından Hüseyin Avni Şan, "Geminin alıkonulduğu nokta Gürcistan karasuları değil. Gürcü sahil güvenliği gemiye 'Rus askeriyiz' diyerek girip personeli adeta esir gibi bir odaya hapsetmiş. Tamamen hukuk dışı bir olay. Uluslararası sularda ticari gemiye müdahale BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı" dedi. Kaptanın annesi Nurten Öztürk de eşini iki ay önce kaybettiğini belirterek oğlu için dua ettiğini söyledi. Bu arada geminin ve içindeki 2.1 milyon dolar değerindeki yakıtın açık artırmayla satıya çıkarılacağı belirtildi.