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Ekonomi

Türk kadınları tekstilde kendi pazarını yarattı

TURKCELL’in yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’de kadınların yüzde 60’ı 40 bedenin üzerinde. Büyük bedene sahip kadınların çokluğu, sektö

10 Eylül 2008 03:00

Gerek fast food kültürünün giderek daha da benimsenmesi, gerek hareketsiz yaşam biçimi sayesinde her nesil, bir öncekine oranla daha kilolu oluyor. Amerika’daki obezite sorunu henüz Türkiye sınırlarına ulaşmasa da ülke olarak kilomuzun arttığı bir gerçek.TURKCELL’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de kadınların yüzde 60’ı 40 bedenin üzerinde. 40 beden ve üstü, kadın nüfusun çoğunluğunu oluşturunca, giyim perakendesinde de yeni bir alt dal oluştu.

Birçok markanın 42 bedene kadar olan koleksiyonlarını, 46 hatta 48’e çekmesi bir tarafa, sadece büyük beden üzerine uzmanlaşan pek çok marka ortaya çıktı. Böylece büyük beden ürünler, mağazanın bir köşesinde kendine yer bulan sınırlı koleksiyonlar olmaktan çıkıp, geniş koleksiyonlarıyla, kendi özel ihtisas mağazalarında satılır hale geldi.

44,46,48 beden kıyafetler çok satıyor

Faik Sönmez, büyük beden denince, ilk akla gelen markalardan bir tanesi. Halen 11’i İstanbul’da olmak üzere 32 mağazası bulunan Faik Sönmez’in Yönetim Kurulu Başkanı Mete Sönmez, “Artık kilolu kadınlar, sadece siyah, düz kıyafetlerle kendini sınırlamıyor. Türkiye’de en fazla 44, 46 ve 48 beden kıyafet satılıyor” dedi.

Hedef 20 mağaza

55 yıllık bir firma olan Sumak’ın markası Sumak XL da büyük beden giyimde akla gelen markalardan. Firmanın ikinci kuşak yöneticisi Ali Rıza Tatlısumak, Sumak’taki değişimi şöyle anlattı: “Büyük bedende yapacak daha çok iş var. Artık gençlerde bile bedenler büyüdü. İnsanlar sürekli daha kilolu hale geliyor. 3’ü İstanbul’da 6 mağazamız var. 10 yıl içinde mağazaların sayısını 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

Büyük beden de uzman markalar

Faik Sönmez
Chiristine Cotton Club
Sumak XL
Evans
Marina Rinaldi
Foli Giyim
M.a.x.i.m.u.m

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