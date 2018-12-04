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Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yıl dönümü

Genelkurmay Başkanlığı, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğrafları paylaştı

04 Aralık 2018 16:24

Genelkurmay Başkanlığı, demokratikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğrafları paylaştı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen fotoğraflarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile onun sayesinde birçok ülkeden çok daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadınlarının fotoğrafları yer aldı.

Albümde, Atatürk'ün Gazi Orman Çiftliği'nin 1'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, Mareşal Fevzi Çakmak'ın kızının düğününde ve yurt gezileri sırasında, aralarında kadınların da bulunduğu vatandaşlarla sohbeti sırasında çekilen fotoğraflar bulunuyor.

Atatürk'ün, Ankara'da Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen "Kadın Hakları" konulu bir konferans sırasında çekilen fotoğrafıyla, İzmir'de 27 Ocak 1923'te annesinin mezarı başındaki fotoğrafı da AA ile paylaşılan fotoğraflar arasında yer alıyor.

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