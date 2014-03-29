Türk jetlerine füze sistemi tacizi

Genelkurmay, Suriye’deki füze sistemlerin Türk F-16’larını iki dakika taciz ettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada, Türk jetlerinin Suriye füze sistemi tarafından taciz edildiğini duyurdu.

Sınır hattında 6 F-16 uçağının devriye uçuşu yaptığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“İcra edilen bu görevler esnasında, F-16 uçaklarımıza Suriye’de konuşlu SA-2 ve SA-5 füze sistemleri tarafından, toplam iki dakika 32 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur.”