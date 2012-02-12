Türk jetleri Zap ve Hakurk'u vurdu

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen PKK'YA ait iki hedef grubunun, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, 11 Şubat 2012 günü gece saatlerinde etkili olarak vurulduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere icra edilen hava harekatıyla ilgili yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yapılan keşif ve hedef analizi sonuçlarına istinaden, Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait iki hedef grubu (barınak ve mağara), Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, 11 Şubat 2012 günü gece saatlerinde etkili olarak vurulmuştur. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.