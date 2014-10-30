Türk jetleri Rus uçakları için havalandı

Uluslararası hava sahasında normalin üstünde sayıda uçakla ve alışılmışın ötesinde yoğunlukta uçuş gerçekleştiren Rus uçakları Türk Hava Kuvvetleri’ni harekete geçirdi. Dün öğleden sonra Karadeniz’de uçuş yapan iki Tupolev Tu-95 stratejik bombardıman uçağı ve bu iki uçağa eskort eden iki Su-27 savaş uçağı için Türk jetleri havalandı.

Güven Özalp’in Hürriyet’teki haberine göre, NATO kaynakları, Rus uçaklarının hava sahası ihlalinde bulunmadığını ancak önlem amacıyla NATO ülkelerine ait uçaklarca takibe alındığını belirtti. Karadeniz’in yanı sıra Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Atlas Okyanusu’nda da Rusya’ya ait bombardıman, savaş ve tanker uçakları NATO uçakları tarafından takibe alındı.

Salı günü ve dün Rus uçaklarına “müdahalede” bulunan uçakların Türkiye’nin yanı sıra Norveç, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Portekiz’e ait olduğu belirtildi.

NATO, bu yıl içinde Rus savaş uçakları için müttefik ülkelere ait uçakların 100 kez havalandığını bu sayının da 2013’e göre 3 kat fazla olduğunu duyurdu.