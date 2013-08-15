'Türk jetleri Lübnan semalarında' iddiasına TSK'dan yanıt: Haberler asılsızdır

Lübnan basını, iki Türk pilotun başkent Beyrut’ta kaçırılmasının ardından, TSK’ya ait savaş jetlerinin Lübnan semalarında uçtuğunu ileri sürdü. İddialar üzerine TSK, internet sitesinden internet sitesinden yayımladığı açıklamada "Bazı internet sitelerinde, Lübnan kaynaklı bir gazete haberine dayanılarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Lübnan hava sahasında görüldüğü iddiasına yer verilmektedir. Söz konusu haberler asılsızdır" dedi.

Lübnan'ın El-Diyar gazetesi, Türkiye Hava Kuvvetleri’ne ait üç savaş uçağının Lübnan'ın Akar şehri semalarında göründüğünü ileri sürdü.

Gazete haberinde, Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasına kullanmadan Akar kentinin hava sahasına girdiği ve geldikleri yönde geri döndüğü belirtildi.

'Operasyona destek verdiler'

Radikal’in haberine göre, görgü tanıkları bu uçakların Türkiye Hava Kuvvetleri'ne ait olup olmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını söyledi.

Haberde, kimi kaynakların ise Türk jetlerinin kaçırılan iki Türk pilotun kurtarılmasına dönük sürdürülen operasyon kapsamında havalanmış olabileceği yönünde görüş bildirdiği dile getirildi.

TSK: Haberler asılsızdır

Genelkurmay Başkanlığı Türk savaş uçaklarının Lübnan hava sahasında görüldüğüne dair haberleri yalanladı.

TSK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı internet sitelerinde, Lübnan kaynaklı bir gazete haberine dayanılarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakların Lübnan hava sahasında görüldüğü iddiasına yer verilmektedir. Söz konusu haberler asılsızdır.