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Türk jetleri Kandil’i vurdu

Türk savaş uçakları, Kandil’deki PKK mevzilerini vurdu. Yerel kaynaklar, can kaybı olmadığını açıkladı.

06 Ocak 2009 02:00

Türk savaş uçakları, Kandil’deki PKK mevzilerini vurdu. Yerel kaynaklar, can kaybı olmadığını açıkladı.  
Yerel kaynaklar, dün TSİ 19.00’da başlayan bombalamanın bir saat sürdüğünü ve sivil can kaybının olmadığını belirttiler.
Kaynaklar; Alires, Kaletokan ve Kortek bölgelerinin Türk savaş uçakları tarafindan bir saat süre ile bombalandığını, Türk savaş uçaklarının operasyon başlattığı saatlerde ise İran topçu birliklerinin de Kuşka, Kortek, Rizgi, Suredi, Meledo bölgelerindeki PJAK mevzilerini top ateşine tuttuğunu söylediler.
Hava operasyonu, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra Irak hava sahasının kontrolünün Iraklıların eline geçmesinin ardından yapılan ilk hava operasyonu oldu.

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