'Türk jetleri hava sahamızı ihlal ederse düşürürüz'

Reuters haber ajansı, Suriye ordusu Genel Komutanlığı'nın "Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimine karşılık verilecek ve savaş uçakları, eldeki bütün imkanları kullanılarak düşürülecektir" şeklindeki açıklamasını aktardı.

Suriye ordusunun açıklamasında, Türkiye'nin operasyonuna ilişkin "Masum sivillerin hedef alındığı bu alçak salgırganlık örneği, tehlikeli bir gelişmedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "bu gibi sorumsuz eylemlerlerin bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye düşürecek korkunç sonuçları olacaktır" uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı (AA), 'Fırat Kalkanı' kapsamında gerçekleştiğini söylediği operasyonda, El Hasi, Eaşiyah, Urum El Kurah, Wardiyah, Kawl Suruj ve Şahba Barajı'nı kapsayan alanın hedef alındığını duyurdu. Bölge, Türkiye'nin iki ay önce Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) da desteğiyle başlattığı ve 'Fırat Kalkanı' adı verilen harekâtın gerçekleştiği bölgenin batısında kalıyor.

Ajansın haberinde, belirlenen 18 hedefe 26 bomba atıldığı ve dokuz bina, bir zırhlı araç, ikisi silahlı dört aracın imha edildiği ifade edildi.

TSK'nın yaptığı bilgilendirmeye dayandırılan haberde, "160-200 PKK/PYD terör örgütü unsurunun etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısını 11 olarak verdi. Reuters, kuzeydoğu Suriye'deki Kürt yönetimi yetkililerinin hava operasyonunda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini duyurduğunu bildirdi.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre ise Bab Meclisi üyesi Mihemed Abdülrezak, hava operasyonlarında sivillerin de öldüğünü söyledi.

Abdülrezak, "Bu saldırıların bir bölümü de Devrimciler Ordusuna yönelik oldu burada da 10 arkadaşımız şehit düştü, yaralılarımız da var" dedi.

Hava saldırılarının gerçekleştiği Suriye'nin kuzeyindeki bölge, NATO üyeleri Türkiye ve ABD'nin çatışan politikaları nedeniyle gittikçe karmaşık bir savaş alanına dönmüş durumda.

Türkiye PYD'yi ve onun silahlı kanadı YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve 'terör örgütü' olarak kabul ediyor.

Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı hava operasyonları düzenleyen ABD ise PYD ile YPG'yi PKK'dan farklı 'terör örgütü' kategorisine koymuyor ve IŞİD'e karşı operasyonlarda Suriyeli Kürt güçlerle işbirliği yapıldığını söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün yaptığı konuşmada Türkiye'yi tehdit eden unsurların sınıra dayanmasını beklemeden etkisiz hale getirileceğini ifade ederek yeni bir savunma stratejisinin uygulanmasının başladığını ifade etmişti.

Erdoğan, bu yeni strateji çerçevesinde 'Fırat Kalkanı' operasyonuyla başlayan askeri ilerlemenin Dabık'ın ardından El Bab ile devam edeceğini de sözlerine eklemişti. Türkiye destekli ÖSO güçleri, Cerablus'un alınmasından sonra güneybatıya ilerleyerek önce El Rai, ardından da Dabık kasabalarını IŞİD'in elinden almışlardı.

Türkiye, YPG güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusuna çekilmesini istiyor.

YPG ise Türk ordusunun Halep'in kuzeyindeki Kürt hedeflere yönelik saldırılarının devam ettiğini açıkladı.

Associated Press ajansına konuşan YPG komutanı Mahmud Barkadan, dün erken saatlerden bu yana TSK'ya bağlı tankların Kürt hedeflerini vurduğunu ifade etti.

Barkadan, savaş jetlerinin de dün gece itibariyle operasyonlara katıldığını ve kendisine bağlı birlikleri vurmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

YPG komutanına göre, tüm bu operasyonlarda en fazla 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.