Emekli general: Uçak düşürülmemiş, kaza sonucu düşmüş olabilir

Genelkurmay Başkanlığı'nın düşen Türk jetinin parçalarına ilişkin yaptığı açıklamayı yorumlayan emekli Tuğgeneral Ali Er, uçağın düşürülmemiş olabileceği gibi kaza sonucu çakılmış olabileceğini söyledi. Suriye devlet başkanı Beşşar Esed, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'e verdiği röportajda "İki seçenek var. Ya iddia ettikleri gibi biz bilerek düşürdük. Ya da Suriye hava sahasının dışında yanlışlıkla düşürdük" diyerek, jetin Suriye tarafından düşürüldüğünü söylemişti.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Akdeniz’de düşen Türk uçağının su yüzeyindeki parçalarında, petrol türevi herhangi bir yangın başlatıcı ve hızlandırıcı madde profiline, patlayıcı madde artığına, herhangi bir mühimmata rastlanmadığı vurgulandı. TSK, dünkü açıklamasında ilk kez, “Suriye resmi makamlarınca kendileri tarafından düşürüldüğü iddia edilen” cümlesine yer verdi.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberinde, bu teknik açıklamanın ne anlama geldiği NATO'da görev almış Emekli Tuğgeneral Ali Er'e soruldu.

Er, bunun "Uçak düşürülmedi, kaza sonucu düştü" olarak algılanabileceğini iddia etti. İşte Er'in Suriye'de düşürlen Türk jeti ile ilgili olarak yaptığı açıklma:

4 açıklamada ‘Düşürülen’

TSK, uçağın düşmesinin ardından yaptığı 28 Haziran, 1, 4 ve 5 Temmuz tarihli 4 açıklamada, “Uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen uçağımızı ve pilotlarımızı arama kurtarma faaliyetleri” başlığını kullandı. Bu açıklamaların ilk maddesinde de, “22 Haziran 2012 tarihinde, Doğu Akdeniz’de, uluslararası hava sahasında, Suriye tarafından düşürülen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait RF-4 uçağı ile temasın kesilmesini müteakip başlatılan arama kurtarma faaliyetleri” ifadesi yer aldı.

Ancak dün yapılan açıklamada, “Uluslararası Hava Sahasında Suriye Tarafından Düşürülen Uçağımızın Enkazını Arama Kurtarma Faaliyetleri” başlığı kullanılırken, açıklamanın ilk maddesinde, “22 Haziran 2012 tarihinde, Doğu Akdeniz’de, uluslararası hava sahasında, görev uçuşu yaparken, radar ve telsiz teması kesilen ve müteakiben Suriye resmi makamlarınca kendileri tarafından düşürüldüğü iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait RF-4 uçağımız ile ilgili bilgiler bugüne kadar doğru ve tam bir şeffaflık içinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde paylaşılmaya devam edilecektir. Konuyla ilgili son gelişmeler aşağıda sunulmuştur” denilmesi dikkat çekti. Açıklamada daha sonra şunlar vurgulandı:

Patlayıcı artığı yok

Arama ve kurtarma faaliyeti sırasında su yüzeyinden toplanan malzemeler, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmiş ve tanzim edilen rapora göre; malzemeler üzerinde petrol türevi herhangi bir yangın başlatıcı ve hızlandırıcı madde profiline, organik ve inorganik patlayıcı madde artığına ve herhangi bir mühimmata ait olduğu değerlendirilen bir bulguya rastlanmamıştır.

Diptekiler inceleniyor

Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, elde mevcut parçalar ile halen deniz dibinde bulunan parçaların kamera görüntüleri üzerindeki teknik inceleme devam etmektedir. Diğer taraftan, uçağımızın enkazının aranması ve kurtarılması faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 4 adet askeri gemi ile devam edilmektedir. Bu kapsamda, belirlenen ilave alanlarda, TCG Çeşme hidrografi gemisi tarafından dip taraması faaliyeti icra edilmektedir.

Nautilus arızalandı

Nautilus araştırma gemisinin, kamera sistemindeki arıza nedeniyle bölgeden ayrılması üzerine, deniz dibinde tespit edilen ve halen çıkarılamayan parçaların denizden çıkarılması için yeni imkânların araştırılmasına başlanmıştır.