"Türk istihbaratı Irak'taki IŞİD toplantısını deşifre etti, Fransa ve Hollanda'yı uyardı”

Türkiye’nin Fransa ve Hollanda’da eylem planlayan IŞİD için uyardığı öğrenildi. Irak’ta toplantı yapan IŞİD’in üst düzey yöneticilerinin Musul’a geçtiğini öğrenen istihbarat birimleri iki ülkeyi uyardı.

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre IŞİD’in, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirdiği ve 132 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından yeni eylemler için hazırlandığı belirlendi. Türk istihbarat birimleri, IŞİD’in ‘Lazkiye askeri ataşe yardımcısı’ olduğu belirlenen ve bir süre Fransa’da yaşadığı tespit edilen Tunuslu, Hazim Bin Ali Abd Al Salam kod adlı Abu Qutadah Tunisi ile örgütün ‘Baaj Valisi’ olarak atanan Abd Al Aziz Khudayr Ahmed al Jaburi kod adlı Abu Musa’nın Irak’ın Ninova kentinde buluştuğunu belirledi. Birçok IŞİD’li üst düzey örgüt yöneticisinin de Musul’a geçtiği saptandı.

Yunanistan'da saklanıyorlar

Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde eylem planlayan 2 örgüt mensubunun, Avrupa’daki uyuyan hücreleri harekete geçirmek istedikleri tespit edildi. Tunusi’nin kimsenin haberi olmadığı uyuyan hücrelerle övündüğü öğrenildi.

İstihbarat birimleri tarafından deşifre edilen görüşmede, bir grup Tunuslu IŞİD örgüt mensubunun Yunanistan’da bulunduğu, intihar saldırısı düzenlemek için Türkiye’ye gelmeyi planladığı da saptandı. Grupta bulunan bir kişinin Al Tunisi’nin akrabası olduğu ve irtibat kurduğu belirlenen kişinin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçeceği tespit edildi.

Türkiye'ye cephe

Kara harekâtına katılması durumunda terör örgütünün Türkiye’ye yönelik yeni cephe açacağı, Türk askerlerini esir almaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Kobane’de yaklaşık 4 bin militanını kaybeden IŞİD’in kara harekâtında fazla zayiat vermemek için ilk etapta geri çekileceği de istihbarat raporlarına yansıdı. Bu tespitlerin ardından tüm yurtta ve Avrupa’da olası saldırılara karşı alarm verildi.