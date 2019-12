Türk-İş'ten 'sürekli eylem' kararı

T24 - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TEKEL işçilerinin mücadelesi başta olmak üzere sorunlarının giderilmesi amacıyla sürekli eylem kararı aldıklarını belirterek, ''TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler 25 Aralık Cuma günü bir saat geç işbaşı yaparak çalışmama hakkını kullanacak. Bu eylem, dört hafta her Cuma günü 1'er saat artırılarak sürdürülecek'' dedi.



Kumlu, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından hazırlanan bildiriyi genel merkez önündeki TEKEL işçilerine açıkladı.



TEKEL işçilerinin sorununu masa başında çözmek için 10 gündür çaba harcadıklarını ifade eden Kumlu, sorunun masa başında çözülememesi ve artan işçi sıkıntıları nedeniyle Başkanlar Kurulu'nu olağanüstü toplama kararı aldıklarını söyledi.



Kumlu, ''TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümet'in çalışma yaşamının her alanında emekçilerin ve onların temsilcilerinin dile getirdiği taleplere karşı uyguladığı sağduyu ve nezaketten uzak, kaba ve şiddet içeren yaklaşımından ve yaratılmak istenen çatışma ortamından son derece rahatsızdır. TÜRK-İŞ topluluğu, hak arama mücadelesinde demokratik her türlü hakkını kullanacak, ancak yaratılmak istenen bu çatışma ortamının sebebi ve tarafı olmayacaktır'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan'ın TEKEL işçileriyle ilgili sözlerini eleştiren Kumlu, ekmek parası için mücadele veren TEKEL işçilerinin taleplerine duyarsız kalındığını savundu.



'Şeker, enerji ve liman özelleştirmeleri durdurulsun'



Hükümet'in görevinin, vatandaşlarını kölelik koşullarında çalışmaya mecbur bırakmak değil, onlara insanca yaşam koşulları sağlamak olduğunu belirten Kumlu, ''TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümet'in bu yaklaşımdan gün geçtikçe daha da uzaklaşmasını ülkemiz adına sakıncalı bulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TEKEL işçileriyle Taşucu Kağıt İşletmesi'nde çalışan işçilerin özlük hakları için, itfaiye işçilerinin işsizleştirmeye, şeker işçilerinin özelleştirmeye karşı verdiği mücadeleyi, diğer tüm işçilerimizin çeşitli alanlarda verdiği mücadeleyi TÜRK-İŞ'in mücadelesi olarak görmektedir'' dedi.



İşçilerin özlük haklarını yok eden 4/C uygulamasına şiddetle karşı olduklarını ve bu uygulamaya son verilmesini istediklerini vurgulayan Kumlu, ayrıca şeker, enerji ve liman işletmelerinin özelleştirilmelerinin durdurulmasını talep etti.



Ekmek mücadelesi veren işçilere güvenlik güçlerince uygulanan şiddeti kınadıklarını dile getiren Kumlu, İstanbul'da seslerini duyurmak için eylem yaparken gözaltına alınan Belediye-İş Sendikası genel merkez yöneticileri, şube başkanları ile itfaiye işçilerinin serbest bırakılmasını istedi.



'25 Aralık Cuma günü 1 saat geç iş başı yapılacak'



TÜRK-İŞ'in, diyalog yollarının çözüm getirmediğinin anlaşıldığı noktada kitlesel olarak sesini yükseltme durumuna geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:



''TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TEKEL işçilerinin mücadelesi başta olmak üzere sorunlarımızın giderilmesi amacıyla sürekli eylem kararı almıştır. Bu çerçevede, 25 Aralık 2009 Cuma günü 'Tekel işçileri ile dayanışmak için eylem günü' ilan edilmiştir. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler 25 Aralık Cuma günü 1 saat geç iş başı yaparak çalışmama hakkını kullanacak ve tüm illerde iş çıkışında AKP binaları önünde kitlesel basın toplantıları düzenlenecektir. Bu eylem, 4 hafta her cuma günü 1'er saat artırılarak sürdürülecektir.



28 Aralık Pazartesi günü, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların tüm merkez ve şube profesyonel yöneticileri Ankara Güvenpark'ta buluşacak, topluca, TBMM'ye gidilecek ve TBMM'de grubu olan siyasi partiler ziyaret edilecektir.



30 Aralık Çarşamba günü, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanacak ve daha sonra izlenecek yol haritasını belirleyecektir.''