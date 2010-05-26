Türk-İş'ten madenci ailelerine yardım

T24-



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Şemsi Denizer Salonu'nda düzenlenen yardım çekleri dağıtımında yaptığı konuşmada, yaşanan faciadan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.





Kumlu, maden ocağından cenazesi çıkarılan 28 işçi ile halen ocakta aranan 2 madencinin ailelerine dağıttıkları yardım çekleriyle az da olsa destek sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.





GMİS Genel Başkanı Ramis Muslu da büyük bir acı içinde olduklarını, Türk-İş yönetimiyle ailelerin ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik maddi destek vermeyi kararlaştırdıklarını kaydetti.

Daha sonra ailelere yardım çekleri verildi.