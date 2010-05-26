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Türk-İş'ten madenci ailelerine yardım

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine Türk-İş tarafından 5'er bin lira yardım çeki verildi.

26 Mayıs 2010 03:00

T24- TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine Türk-İş tarafından 5'er bin lira yardım çeki verildi.


Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Şemsi Denizer Salonu'nda düzenlenen yardım çekleri dağıtımında yaptığı konuşmada, yaşanan faciadan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.


Kumlu, maden ocağından cenazesi çıkarılan 28 işçi ile halen ocakta aranan 2 madencinin ailelerine dağıttıkları yardım çekleriyle az da olsa destek sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.


GMİS Genel Başkanı Ramis Muslu da büyük bir acı içinde olduklarını, Türk-İş yönetimiyle ailelerin ihtiyaçların karşılanabilmesine yönelik maddi destek vermeyi kararlaştırdıklarını kaydetti.
Daha sonra ailelere yardım çekleri verildi.

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