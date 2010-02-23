Türk-İş'te Tekel depremi

T24 - Mustafa Türkel, Türk-İş Genel Sekreterliği'nden istifa etti.





İki ayı aşkın süredin devam eden Tekel eyleminde istifa depremi yaşandı.



Tekel işçilerinin bağlı olduğu Tek Gıda-İş'in Genel Başkanı olan Mustafa Türkel Türk-İş Genel Sekreterliği görevinden istifa etti.



Türkel'in istifa gerekçesinin ayrıntılarını daha sonra yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.



Türk-İş, KESK, DİSK, Kamu-Sen genel başkanları 26 Mayıs tarihinde genel eylem başlatma kararı almıştı.



25 Şubat'ta tüm il ve ilçe merkezlerinde yürüyüş ve basın açıklaması, 27 Şubat'ta tüm il merkezlerinde iki saatlik oturma eylemi yapılmasına da karar verildi.



Konfederasyonlar, çalışma hayatına ilişkin diğer sorunlarda da ortak hareket etme kararı aldı. Hükümetten taleplerini 12 madde halinde sıralayan başkanlar, bunların karşılanmaması halinde 26 Mayıs'ta genel eylem yapılmasına karar vermişti.



4 Şubat'ta yapılan iş bırakma eyleminden daha yaygın ve etikn yapılacak iş bırakmanın bir günden uzun olması planlanıyor.







