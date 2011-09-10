'Türk-İsrail sorunu Lieberman'dan dolayı aşılamıyor'

T24 - Alman Meclisi’nin Ortadoğu sorununun ele alındığı oturumunda Türkiye ile İsrail arasında gerginleşen ilişkiler gündeme geldi. Bütün partilerden siyasetçiler, her iki ülkeye de ilişkileri düzeltme çağrısında bulundu.



Hür Demokrat Parti (FDP) Alman Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Rainer Stinner, Ortadoğu sorununun ele alındığı cuma günkü oturumda yaptığı konuşmada Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerilime de değindi. Stinner, “Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde yaptığı açıklamaların çok kaygı verici olduğunu burada açıkça ifade etmek isterim” dedi. Doğu Akdeniz'de Türk donanmasının varlığını güçlendireceklerini belirten Erdoğan, ileride Gazze'ye yardım götürecek Türk gemilerine donanmanın eşlik edeceğini açıklamıştı.

"Sorun Lieberman nedeniyle aşılamıyor"



Federal Alman Meclisi Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz de yaptığı konuşmada, Stinner ile aynı görüşleri paylaştığını belirterek, Erdoğan’ın açıklamalarını “kaygı verici” olarak nitelendirendi. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Polenz, bu tür açıklamaların iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yardımcı olmayacağını işaret etti. Polenz, bunun yanı sıra İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın Ermeni lobisi ve Kürtleri destekleyeceğine ilişkin gazetelerde yer alan haberleri de kaygıyla karşıladığını ifade etti. Aldığı bilgilere göre, “Türk ve İsrailli diplomatların Mavi Marmara gemisi yüzünden yaşanan gerginliği aşmak üzere bir formül bulabileceğini” belirten Polenz, sorunun İsrail Dışişleri Bakanı yüzünden aşılamadığını dile getirdi.



Türkiye’nin ülkenin doğusuna füze savunma kalkanı radarlarının kurulmasını onayladığını hatırlatan Polenz, İsrail’e Türkiye konusunda tam resme bakması gerektiği çağrısında bulundu. Bu füze savunma kalkanının İran’dan gelebilecek bir tehdite karşı koruma sağlayacağini ifade eden Polenz, İran’ın tehditlerinden korunmanın İsrail’in yararına olacağını belirtti.



Polenz, Türkiye ve İsrail aralarındaki sorunu aşmayı başaramazlarsa, “her iki ülkenin de kaybedeceğini” vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin sorunun çözümü için çaba gösterdiğini söyleyen Polenz, bunun büyük önem taşıdığını kaydetti.

Muhalefet partileri de kaygılı



Federal Alman Meclisi Dışilişkiler Komisyonu'nun Sosyal Demokrat Partili (SPD) üyesi Günter Gloser de yaptığı konuşmada, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin gerginleşmesini kaygıyla karşıladığını belirtti. Türkiye'nin Suriye, İran ve hatta İsrail için bölgedeki önemini her fırsatta vurguladıklarını belirten Gloser, “Türk dostlarıma, yaptıkları açıklamalarla, izledikleri tutumla bölgede gereken siyasi oluşumlarına zarar verdiklerini söylemek istiyorum” dedi. Yeşiller partisi Federal Alman Meclis Gubu Dış Politika Sözcüsü Kerstin MüllerYeşiller partisi Federal Alman Meclis Gubu Dış Politika Sözcüsü Kerstin Müller

Filistin'in tanınması



Öte yandan, Filistin devletinin tek taraflı tanınması konusunda Federal Alman Meclisi'nde grubu olan partiler farklı görüşlere sahip bulunuyor. Muhalefetteki Sol Parti, Filistin devletinin tanınmasından yana bir tutum izlerken, iktidarda bulunan Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Filistin'in tek taraflı olarak tanınmasına karşı çıkıyor. Filistin Devleti Mahmud Abbas'ın 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler'e Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir başvuru yapması bekleniyor.



