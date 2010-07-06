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Dünya

Türk-İsrail ilişkileri dünya basınında

'Türkiye ilişkileri kesmeye hazır', 'Türkiye İsrail'in çabalarına zarar veriyor', 'Filistin ile müzakerelerin boşluğunu Türkiye-İsrail kini doldurdu'...

06 Temmuz 2010 03:00

T24 - İsrail'in, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun talebine karşılık vermeyerek özür dilemeyi reddetmesi dünya basınında: 'Türkiye ilişkileri kesmeye hazır', 'Türkiye İsrail'in çabalarına zarar veriyor', 'Filistin ile müzakerelerin boşluğunu Türkiye-İsrail kini doldurdu'...
    
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail'e yönelik özür talebinin reddedilmesi dünya basınında da geniş yankı buldu.

Haberlerde, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri kesmeye hazır olduğu belirtiliyor ve Türkiye'nin tavrının, İsrail'in Gazze ablukasını hafifletme çabalarını engellediği değerlendirmesi yapılıyor.

İngiliz Guardian gazetesi haberi, "Türkiye, yardım gemisine yapılan baskın yüzünden İsrail'le ilişkileri kesmeye hazır" başlığı ile verdi.

Gazete, Ahmet Davutoğlu'nun, İsrail'le diplomatik bağların sürmesi için ya yaşananlar yüzünden özür dilenmesi, ya da uluslararası ve bağımsız bir soruşturma açılmasıyla bu soruşturmanın sonuçlarının kabul edilmesi gerektiğini söylediğini aktarıyor.


Şu ana kadarki en açık tehdit

Guardian'a göre açıklama, Türkiye'nin İsrail'le diplomatik ilişkilerini keseceğine yönelik olarak şu ana kadarki en açık tehdit. Gazete, İsrail'in ise Gazze'ye yönelik ablukayı hafifletirken, ültimatomu reddettiğini bildiriyor.


Türkiye İsrail'in çabalarına zarar veriyor

Independent'daki haberin başlığı ise "Gazze'ye yönelik abluka hafiflerken, yardım gemisine yönelik saldırının yol açtığı diplomatik kavga büyüyor".

Independent'a göre İsrail Gazze Şeridi'nde yeni bir politika uygulamaya başlayarak, uluslararası toplum nezdinde derinleşen tecridine son vermeye çalışıyor.

Gazete, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri kesme tehdidinde bulunmasının ise İsrail'in bu yöndeki çabalarına zarar verdiğini vurguluyor.


Müzakerelerin boşluğunu Türkiye-İsrail kini doldurdu

Daily Telegraph gazetesi ise başyazılarından birini, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bugün Washington'da ABD Başkanı Barack Obama'yla yapacağı görüşmeye ayırdı. Gazeteye göre görüşme, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için bir şans.

Daily Telegraph, Obama Yönetimi'nin dış politikada en önemli önceliklerinden birinin İsraillilerle Filistinliler arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu, bu noktada çok kıymetli bir yılın boşa harcandığını belirtiyor.

Gazeteye göre ortaya çıkan boşluğu ise Gazze'ye yardım götüren bir konvoyun feci bir şekilde durdurulması sonrası, İsrail'le Türkiye arasındaki kin dolu kavga doldurdu.

Daily Telegraph, İsrail'in, Ankara'nın istediği gibi özür dilemekte isteksiz olduğunu ancak Gazze'ye yönelik bunaltıcı ticari kısıtlamaların bazılarını kaldırmasının Barack Obama tarafından memnuniyetle karşılanması gerektiğini belirtiyor.

Gazete, İsrail'in, barış müzakerelerini canlandırma yolunda önemli bir adım attığı kanısında.


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