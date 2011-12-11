Türk-İş'in başkanlığına yeniden Kumlu seçildi

T24 - TÜRK-İŞ 21. Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Kumlu, yeniden Genel Başkanlığa seçildi.
Büyük Anadolu Hotel'de 8 Aralık'ta başlayan TÜRK-İŞ 21. Olağan Genel Kurulu, bugün yapılan seçimin ardından sona erdi. Seçimde, 362 delegenin tamamı oy kullandı. Oyların 350'si geçerli sayıldı. Oyların 223'ünü Mustafa Kumlu, 127'sini ise Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın aldı.
Bu sonuçla Musafa Kumlu, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi.
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu da şu isimlerden oluştu:
''Genel Sekreter Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ergün Atalay, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar.''
Sonuçların açıklanmasının ardından taraflar birbirini kutladı.