Türk IŞİD'lilerin infaz görüntüsü ortaya çıktı

Bugün görülecek 10 Ekim Ankara Garı Katliamı davası öncesinde Ankara Katliamı ile Antep karakol saldırılarını gerçekleştidiği ve IŞİD’le bağlantılı olduğu iddia edilen şahısların fotoğrafları ortaya çıktı.

Ankara Katliamı’nın planlayıcılarından olduğu iddia edilen ve kendini Antep’teki evinde patlattığı iöne sürülen Yunus Durmaz’ın ağabeyi Ökkeş Durmaz ile Antep’te karakola canlı bomba saldırısı gerçekleştirdiği iddia edilen İsmail Güneş’in kuzeni Ahmet Güneş, serbest bırakılmıştı.

Birgün'den Erk Acerer'in haberine göre, 24 Nisan 2014’te Suruç’ta gerçekleştirilen operasyonda, 27 R 4081 plakalı araçla Urfa istikametinden Antep’e doğru gitmekte olan şahıslar operasyon kapsamında çevrildi. O aracın içerisinde, geçen günlerde Emniyet tarafından kendini Antep’te patlattığı açıklanan Yunus Durmaz’ın ağabeyi Ökkeş Durmaz ile yine Antep karakoluna saldırdığı iddia edilen İsmail Güneş’in kuzeni Ahmet Güneş bulunuyordu. Aracı kullanan ise El Kaide üyeliğinden sabıkalı olan Mustafa Delibaşlar’dı.

Araç içerisinde yapılan incelemede IŞİD’e ait çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Sanıklar operasyona maruz kalacaklarını anlayınca yanlarında bulunan dokümanları, çevirmeden önce aracın camından çalılık bir araziye attı. Aramada, çalılık alan içerisinde birer adet uç kısmı kırılmış flash bellek, micro SD hafıza kartı ve siyah renkli kar maskesi bulundu. Yine çalılık alanda ele geçirilen HardDisk’e kayıtlı olan video, belge ve dokümanlar aynı zamanda ağır suç niteliği taşıdığı iddia edildi. Sanıklar serbest bırakıldı. İddiaya göre o Harddisk’te ve belleklerin içinde olanlar şöyle:

"HardDisk’te infaz görüntüleri bulunuyordu. Bir kişi dizleri üstüne çökertilmiş bulunuyordu. Ahmet Güneş, orada bulunan 8-10 kişilik bir IŞİD grubuna hitaben konuşma yapıyor. İnfaz edilecek kişinin ‘mürted’ olduğunu söyleyerek, bu infazın içinde bulunan gruba nasip olmasından dolayı şükrediyor. İşlenen amelin kabul edilmesi için dua edildikten sonra konuşmasını bitiriyor. Ardından söz konusu diz çökertilmiş kişiye tekbir getirilerek hep birlikte ateş ediliyor."

Güneş’in evinde yapılan aramada da intihar bombacılarına ait görüntülerin olduğu CD’ler bulundu. Güneş’in sık sık yasadışı yollarla rahatça Suriye’ye girip çıktığı anlaşılırken yine HardDisk içinde yer alanlardan, buradaki kamplarda silahlı eğitim aldığı, eğitimlerde AK-47 (Kaleşnikof) marka silah kullanıldığı ve diğer militanların Ahmet Güneş’e ‘Hoca’ diye hitap ettikleri anlaşıldı. İşte tüm bunlara, sanıkların aralarındaki bağlara ve infaz görüntülerine rağmen, Ankara Gar ve Antep karakol saldırılarını gerçekleştirenlerle birinci dereceden akrabalıkları bulunan cezaevindeki IŞİD üyeleri serbest bırakıldı.