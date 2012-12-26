Türk-İş'e göre açlık sınırı 985 lira

Türk-İş, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptırdığı ''açlık ve yoksulluk sınırı'' araştırmasının Aralık ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 985 lira; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3 bin 208,48 lira oldu.

Fiyat artışları nedeniyle son bir yılda mutfağa gelen ek yük 45 lira olarak hesaplandı. Ailenin yaşam maliyeti bir önceki yıla göre 145 lira arttı. Önceki yılın aynı döneminde açlık sınırı 940 lira ve yoksulluk sınırı ise 3 bin 63 lira olarak hesaplanmıştı.

Artış yüzde 2.82 oldu

Araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ''gıda için'' yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,82 oranında arttı. Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 4,74 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 6,40 olarak hesaplandı.

Aralık ayında, süt, yoğurt ve peynir grubunda bir iki firmadaki fiyat ayarlamaları dışında genel olarak bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Et ve sakatat ürünleri fiyatlarında bir değişiklik görülmedi. Yumurtanın fiyatı tanede 2 kuruş artarken, bakliyat ürünlerinin fiyatları değişmedi.

Yaş sebze ve meyvenin ağırlıklı ortalama kilogram fiyatı ise 2,91 lira olarak hesaplandı. Sebze ortalama fiyatı yüzde 34,14 oranında artarken, meyve fiyatları geriledi.

Asgari ücret yetersiz

Araştırmada, asgari ücretin 739,79 lira olduğuna işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

''Oysa devletin resmi istatistik kurumu olan TÜİK, kendisine verilen görev çerçevesinde, tek bir işçinin toplam aylık harcamasının Kasım 2012 ayı itibarıyla bin 25 lira 40 kuruş olması gerektiğini hesaplamıştır. Aynı ay verisi ve aynı besin içi harcama oranı kullanıldığında Türk-İş rakamı bin 53 lira 59 kuruştur. Bilimsel, objektif ve güvenilir veri ve yöntemler kullanıldığında bulunan benzeri sonuç, maalesef sübjektif yaklaşımlarla pazarlık konusu yapılmak istenmekte ve asgari ücretli çalışanlar, aileleriyle birlikte yoksulluğa terk edilmektedir.''