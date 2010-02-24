Türk-İş'e göre açlık sınırı 843 TL

T24 - Türk-İş, Şubat ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 843 TL, yoksulluk sınırını 2 bin 746 TL olarak hesapladı.



Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyon tarafından yapılan açlık, yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına yer verildi.



Açıklamada, ''İnsan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi'' için yapılması gereken harcama tutarının (yoksulluk sınırı) şubat ayında 2 bin 746 liraya çıktığı belirtildi.



Şubat ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık harcama tutarının 843 TL olarak hesaplandığının kaydedildiği açıklamada, geçerli olan asgari ücretin ise net 576,57 lira olduğu hatırlatıldı.



Açıklamaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ''gıda için'' yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3,84 oranında artarken yılın ilk iki ayı itibarıyla artış oranı yüzde 6,06 olarak gerçekleşti.



Gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 13,91 olarak gerçekleşirken yıllık ortalama artış da yüzde 5,26 oranında oldu.







