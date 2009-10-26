Türk-İş'e göre açlık sınırı 757 TL

Türk-İş, ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 757, yoksulluk sınırını 2 bin 465 TL olarak hesapladı.



Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyon tarafından yapılan açlık yoksulluk sınırı araştırmasına yer verildi.

"Ücretli çalışan ve emeklilerin ekonomik kriz dönemini az harcama yaparak atlatmaya çalışması nedeniyle düşen talebin enflasyonda gerilemeye neden olduğunun" ifade edilen açıklamada, enflasyondaki gerilemeye rağmen hayat pahalılığı ve yoksulluğun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ekim ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması zorunlu gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 756,68 TL'ye çıktığı kaydedildi.

Gıda ile birlikte yapılması zorunlu olan kira, yakacak, elektrik, su gibi konut, ulaşım, giyim, sağlık, eğitim gibi harcamalar da dikkate alındığında "insan onuruna yaraşır bir yaşama düzeyi sağlamak için yapılması gereken harcama tutarının (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 464,75 TL olarak hesaplandığı" bildirildi.

Bu tutarın, ücret düzeyi değil haneye girmesi gereken gelir toplamı olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ülke koşullarında bu gelir düzeyini sağlayabilenlerin sayısı çok sınırlı kalmaktadır. Milyonlarca aile çok düşük gelir ile geçimini sürdürmeye ve yoksullukla mücadele etmeye çalışmaktadır. 4 kişilik ailenin insan onuruna yaraşır bir geçim düzeyi sağlamak için yapması gereken günlük harcama yaklaşık 82 TL'dir. Oysa milyonlarca kişi günlük 18 TL asgari ücretle geçinmeye çalışmakta ve yine milyonlarca kişi bu geliri bile elde edememektedir."

Memur-Sen'e göre açlık sınırı 856 TL

Tek kişinin yoksulluk sınırı 1419 TL

Çekirdek ailenin açlık sınırı 750 lira