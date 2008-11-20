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Dünya

'Türk işçisi AB'de serbest dolaşamayabilir'

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn, AB üyesi olması halinde Türk işçilerinin Avrupa'da serbest dolaşımına izin vermeyebileceklerini söyledi.

20 Kasım 2008 02:00

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, AB üyesi olması halinde Türk işçilerinin Avrupa'da serbest dolaşımına izin vermeyebileceklerini söyledi.

Rehn, EurActiv'e yaptığı açıklamada, "AB üyesi olması halinde Türk işçilerinin serbest dolaşımı için geçiş süreci ve hatta kalıcı kısıtlamalar getirebiliriz. Bu, vatandaşlarımızın iş gücü piyasası ve göçmenlerle ilgili korkularını hafifletmek için olacaktır" dedi.

Kendi kişisel görüşünün AB'nin "genç ve iyi eğitilmiş Türk iş gücünden faydalanacağı" yönünde olduğunu belirten Rehn, bazı AB üyelerinde kültürel farklılıktan kaynaklanan direnç ve büyük Müslüman azınlığın entegrasyonu gibi çekincelerin gözlemlendiğini anlattı.

Rehn, "Örneğin Fransa'da, küçük bir bölümü Türk olan 5-6 milyonluk (Müslüman) toplumu azınlık olarak adlandırırsanız, Türkiye'nin AB'ye katılımına Müslüman azınlığın entegrasyonuyla ilgili bazı sorunların perdesinden bakılıyor" şeklinde konuştu.

Bu tür yaklaşımlara "çok fazla sempatiyle bakmadığını" belirten Rehn, "AB'nin bir Hıristiyan kulübü olmadığını" vurguladı.

Yine de AB kamuoyundaki korkuları giderecek önlemler alınması gereğini kabul eden Rehn, AB'nin Türkiye için Ekim 2004'te yayımladığı müzakereleri başlatma tavsiyesinde ve 2005 Müzakere Çerçeve Belgesi'nde işçilerin serbest dolaşımı konusunda "uzun geçiş dönemi" ve "kalıcı önlemler" ihtimaline yer verildiğini hatırlattı.

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