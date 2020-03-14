Türk işçileri taşıyan uçağın Bağdat'tan Türkiye'ye nasıl geldiği çözülemedi

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçak seferlerini durdurduğu Irak’ın başkenti Bağdat’tan gelen bir uçağın dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı’na acil iniş yapması kafa karışıklığı yarattı.

Uçağın, Türkiye’ye nasıl geldiği ve neden acil iniş yaptığı bir muammayken, Uçaktaki yolculardan Osman Bilgiç, dün T24’e yaptığı açıklamalarda "Çalıştığımız şirket bize Irak Havayolları’nın Türk yetkililerle görüştüklerini ve İstanbul'a gidebileceğimizi söyledi, Ancak uçak İstanbul’a değil Ankara’ya indi” demişti.

Irak’tan Türkiye’ye getirilen 57 kişinin Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen uçakta 5 saat bekletildikten sonra tahliye edildi.

T24’e bugün tekrar konuşan Bilgiç, pilotun yaptığı anonsta ‘kötü hava şartları’ sebebiyle Ankara’ya acil iniş yapacaklarının söylediğini aktardı.

Ancak T24’e konuşan kaynaklar böyle bir durumun pek mümkün gözükmediğini ve uçağın planlananın aksine başkente inmesinin gerekçesinin büyük ihtimalle Ankara’nın yurtdışından gelen vatandaşlar için karantina merkezi olarak belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Aynı kaynaklar Türk Hava Yolları’nın uçuşun durdurulduğu ülkelere gerekli durumlarda Türk vatandaşlarını tahliye amaçlı uçak gönderebildiğini ancak Irak Havayolları’na ait uçakla geldiğini aktaran yolcuların Türkiye’nin bilgisi dahilinde olup olmadığının net olmadığını aktardı.

“IF-211” uçuş kodlu seferle seyahat ettiklerini dile getiren Bilgiç, şu anda uçaktaki diğer Türk vatandaşlarıyla beraber Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantina altında tutulduklarını ifade etti. Bilgiç, birer kişilik odalarda tutulduklarını ve diğer yolcularla temaslarının kesildiğini bildirdi.

Bilgiç, biletin kendisine Irak’ta adına taşeron işçi olarak çalıştığı bir Türk şirketi tarafından alındığını ifade etti.

T24’ün uçuş hakkında bilgi almak için ulaştığı İstanbul Havalimanı Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili konuşmayı reddetti.

Esenboğa’ya iniş yapan gizemli uçak ile ilgili geniş bir açıklama yapılmaması da kafalarda birçok soru işareti yarattı. Seyahat yasağı bulunan bir ülkeden gelen ve tanınırlığı olan bir havayolu şirketinin Türkiye’ye gelen bu uçuşa nasıl bilet sattığı merak konusu oldu

Türk Hava Yolları, şu anda Irak’a uçak bileti satmıyor.