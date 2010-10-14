-TÜRK İŞADAMLARINDAN MISIR'A ÇIKARMA İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Mısır İş Konseyi, 22-26 Ekim 2010 tarihleri arasında Mısır'a gidecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), DEİK Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 70 kişilik işadamı heyeti, İskenderiye ve Kahire'de başta müteahhitlik olmak üzere turizm, tekstil, metal, kimyasal, otomotiv, gıda işlemeciliği ve eğitim alanında işbirliği imkanlarına bakacak. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yürürlüğe girdiği 2007 yılı itibariyle 1 milyar dolayında olduğunu, STA'nın da etkisiyle önemli bir ivme yakaladığını ve bu yıl 3,6 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Mansfield, ''Önümüzdeki 2 yılda dış ticaret hacmimizin 6 milyar dolara ulaşması lazım. Bu yıl STA'nın tarımla ilgili bölümleri devreye girecek. Tarımda çok büyük potansiyel var. Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinin İskenderiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi mümkün. İş Konseyi olarak Mersin ile İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin başlamasını istiyoruz. Bu belki daha sonra Nil'in tüm boyutlarına uzanan bir sefer olabilir. Madem Mısır, yaş meyve sebzede Avrupa'ya genel ihracatçıysa biz de bu pastadan pay alalım. Karşılıklı tercihli ya da anlaşmalı tarım yapabiliriz'' şeklinde konuştu. -''MISIR'A MAKİNEDE SATIŞ PATLAMASI YAŞADIK''- Zuhal Mansfield, Türkiye'nin Mısır'a yaptığı ihracatta başlıca kalemlerin demir ve çelik, makine ve ulaşım araçları, mineral yakıtlar, kimyasal ürünler, tekstil elyafı ve mamulleri, canlı hayvan ve gıda maddeleri ile metal dışı mineral mamuller olduğunu belirterek, ''Makinede satış patlaması yaşadık. Bu satışlar 2009'un Ocak ayında gümrüksüz oldu. Bir yılda 600-700 milyon dolarlık satış gerçekleşti'' dedi. Mısır'dan demir ve çelik, demir dışı metaller, anorganik kimyasallar, sıvılaştırılmış doğalgaz, ham petrol ürünleri, plastik ve mamulleri, gübreler, tekstil elyafı ve hububat mamulleri ithal edildiğini bildiren Mansfield, Mısır'da en çok olanak vaadeden yatırım alanlarının petrol ve doğalgaz, petro kimyasallar, yenilenebilir enerji, tekstil, otomotiv yedek parçaları, perakende, turizm, lojistik ve ulaştırma sektörleri olduğunu kaydetti. Mısır'da önümüzdeki dönemde perakende sektöründe patlama beklendiğini, büyük ve modern alışveriş merkezleri kurmak için potansiyel olduğunu ifade eden Mansfield, rüzgar türbini üretiminin Mısır'da elverişli bir yatırım alanı olduğunu, su ve atık su alanındaki projelere önemli bir kaynak ayrıldığını, bu yatırımların 10 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, ayrıca Süveyş kanalı Akdeniz ve Kızıldeniz'deki limanları ile bölgede bir lojistik üssü olan Mısır'da liman ve yeni nehir liman terminalleri geliştirme gibi alanlarda yatırım yapma imkanı bulunduğunu anlattı. Mısır'da hükümetin yabancı yatırımları büyük ölçüde desteklediğini ve bu ülkenin hala Ortadoğu'nun yatırım açısından en çok ilgi çeken ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Mansfield, Mısır'ın bölge ülkelerine göre üretim maliyetleri açısından ciddi yatırım avantajları sunan bir ülke olduğunu, bu ülkede ciddi ciddi gümrük vergi muafiyeti gibi teşviklerin sunulduğu serbest bölgeler ile bürokratik işlemlerin olmadığı özel ekonomik bölgeler ve ABD'ye gümrük vergisiz mal ihraç edilmesine izin veren nitelikli sanayi bölgeleri bulunduğunu anlattı. -''ORTADOĞU'DA ANAHTAR ROLÜNDE''- Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Mansfield, Mısır'ın imzaladığı ikili ve çok taraflı anlaşmalara değinerek, ''Mısır'da yapılan yatırımların en büyük avantajı kotasız ve sıfır gümrükle satabilmesi. Bugün Mısır, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da anahtar rolündedir'' dedi. Türkiye'nin Mısır'daki yabancı yatırımlar sıralamasında ilk sırada yer aldığını belirterek, ''Şu anda Mısır'da 1,6 milyar dolarlık yatırımımız var. Yabancı Yatırımlar Dairesinde bizim bir Türk masası var. Dünyada marka olmuş müteahhitlerimizle onların müteahhitleri, Sahraaltı Afrika'sında, üçüncü ülkelerde, Afrika'da iş yapabilir. Burada kazan-kazan var'' diye konuştu. Mansfield, Alarko'nun da aralarında bulunduğu bazı inşaat firmalarının Mısır gezisine katılacağını bildirdi. İşadamlarına 3-5 yıllık vize verilmesinin söz konusu olduğunu kaydeden Mansfield, Mısırlı işadamlarının Türk iş adamları ile iş yapma isteği bulunduğunu, üretilen herşeye Mısır'da pazar olduğu için işadamlarının mutlaka bu ülkeye gitmesi gerektiğini savundu.