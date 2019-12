Türk işadamlarına Kazakistan'dan davet

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Bagdad Amreyev, Antalya'da düzenlenen toplantıda, Türk işadamlarını ülkesine yatırıma çağırdı. Amreyev, Türkçe konuşan devletleri birleştirici her alanda ortak kurumların oluşturulması gerektiğini söyledi.



Kırgızistan Büyükelçisi Bagdad Amreyev, Antalya'da çeşitli sektörlerden işadamları ile biraraya geldi. Kazakistan'ın Antalya Fahri Konsolosu Hüseyin Acarlıoğlu ile birlikte işadamları ile Tuğra Restaurant'ta kahvaltıda buluşan Büyükelçi Bagdad Amreyev, Kazakistan'da Türk işadamlarını yatırıma çağırdı ve Türk Cumhuriyeti devletleri arasındaki resmi ortaklık çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Küresel krizin her yeri olduğu gibi Kazakistan'ı da etkilediğini söyleyen Büyükelçi Bagdad Amreyev, ``Kazakistan bağımsızlığını kazandığı yıllarda önlem almıştı. Petrolden gelen kaynakları sanki petrol yokmuş gibi iki fona aktarıyoruz. İstikrar Fonu ve Gelecek Nesiller Fonu. Petrol gelirlerinden bir kuruş bile harcanmıyor. Kazakistan halkına, Türkiye'deki gibi, petrol yokmuş gibi yaşatmayı öğretmekteyiz. Şu anda halkımız kendi imkanları ile yaşıyor. Kriz başladığı zaman İstikrar Fonu'ndan bankacılık sektörüne büyük paylar aktarıldı. Küresel kriz bitinceye kadar bu paralar bize yeter'' diye konuştu.



Bir günde başkent taşındı



Son yıllarda Kazakistan'da büyük ekonomik başarılara imza atıldığını kaydeden Büyükelçi Bagdad Amreyev, şunları söyledi:



"Daha 15 yıl öncesi Kazakistan ne durumdaydı? Egemenliğimizin ilk 7- 8 yılı Kazakistan'da bir tane bina bile inşa edilmemişti. Çünkü tüm gücümüzü Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki çıkan problemleri bertaraf etmek için harcadık. İkinci yarısında ise, bağımsızlığımızın son 8- 9 yılında Kazakistan'a sadece en iyi binalar, yeni caddeler değil yeni şehirler inşa edildi. Yeni başkent inşa etti Kazakistan ve bunlar son 10 yıl içinde olan şeyler. Aksana, Aksav, Almata gibi şehirlerimizin hepsi yenilendi. Brezilya, Almanya yaklaşık 10 yıl içinde başkentini taşıyabildi. Biz bir gün içinde taşıdık başkentimizi. Sabah kalktık trenlerimize binip başkentimize yöneldik.''



Krizden önce son 5 yılda Kazakistan'ın yurtdışına yatırımlara yöneldiğini ve bu yatırımların 25 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Büyükelçi Bagdad Amreyev, şöyle konuştu:



"Sadece Dubai'de 15 bin Kazakistanlı gayrimenkule sahip. Ben Türkiye'ye geldiğimde şuna şaşırmıştım. Antalya'da sadece 5 kazak vatandaşı gayrimenkule sahipmiş, Ankara ve İstanbul'da ise hiç yok. Bunun sebebi de yasaların elverişsizliği. Kazakların alım gücü yüksek, artık Antalya'da da güzel yerler tahsis teklif edilebilir ve artık Kazak yatırımcılar da buraya gelebilir'' dedi.



Ticaret hacmi 1 milyar Dolar arttı



Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar artış gösterdiğini belirten Amreyev, "2007 yılında 2 milyar 300 milyon dolardı, 2008 yılında ise 3 milyar 200 milyon dolara ulaştı. Biliyorsunuz 2008'in ikinci yarısı tamamen kayıp dönemiydi. Krize rağmen ticaret hacmi 1 milyar dolar yükseltildi. Bu çok olumlu bir sinyal olarak algılanabilir. Moralimiz bozulmamalı ve kriz demek ki işimizi olumsuz etkilemeyebilir. Onun için ticaretimizi yapmamız, satmamamız, yatırımlarımızı yapmamız, yatırımları çekmek gerekiyor'' diye konuştu.



Çin'e karşı ortak hareket



Ticaretin her yıl zorlaştığını da söyleyen Büyükelçi Amreyev, Çin'in rekabeti giderek zorlaştırdığını söyledi. Burada yapılması gerekenin Türk devletleri arasında ortak işbirlikleri olduğunu vurgulayan Amreyev, ``Ortak çalışmalar yapılabilir ve bu anlamda Türk işadamlarına da çağrıda bulunuyorum, artık Kazakistan'da da değirmenleri inşa etmeniz gerekiyor'' dedi.



Kazak iş adamları ve yatırımcılarının Antalya'da da yatırım yapmak de istediğini anlatan Büyükelçi Amreyev, geçen yıl 160 bin Kazak vatandaşının Antalya'yı ziyaret ettiğini ve burayı adeta ikinci ülkeleri olarak gördüğünü söyledi.



Flört bitti sıra nikâhta



Türk devletleri arasındaki siyasi ilişkilerde de ilerlemelerin yaşandığını ifade eden Büyükelçi Amreyev, şunları söyledi:



"Bu yıl için de Türk devletlerini birleştiren ortak kurumlar ortaya çıkacak. Bunu çok zamandan beri beklemiştik bizler. Bunları ortak bir kurumsal yapıya kavuşturacağız ve her alanda olacak. Çok uzun yıllardan beri birbirimizi uzaktan sevmiştik, birbirimizle adeta flört yapıyorduk ve artık bu ilişkiyi nikah masasına taşımamız gerekiyor. Bu da Türk devletleri arasındaki kurumsal yapılar ile gerçekleşecek. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan daha sonra Özbekistan ve Türkmenistan dahil olacaklar. Türk Dili Konuşan Devletler Sekreteryası, Aksakallılar Konseyi (Bilge Adamlar Konseyi) ve Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları Daimi Sekretaryası kurumları bu yıl içinde kurulacak.''



Kazakistan'ın bağımsızlığının ilk yıllarında olduğu gibi kriz nedeniyle bu dönemde de yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlanan düzenlemeler yapıldığını söyleyen Büyükelçi Bagdad Amreyev, "Bizler tekrar yabancı yatırımcılar için elverişli ortamı yeniden sağlamaya başladık. 90'lı yılların başında Kazakistan'da yabancı olmak çok avantajlıydı ve aynı şekilde yeniden yabancı olmak daha avantajlı olacak. Yabancı yatırımcılar için tüm yollar açılıyor'' diye konuştu.