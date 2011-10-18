-Türk işadamları Türkiye'nin elçileri İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türk diasporası bana göre en büyük şansımız. Dünyada yaşayan Türk iş adamlarını Türkiye'nin tanıtım elçisi kabul ediyorum'' dedi. Çağlayan, 18-19 Kasım 2011 İstanbul'da gerçekleştirilecek ''Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'' bilgilendirme toplantısında, bu tür etkinliklerin 10 yıl önce bu kadar etkin olmayabileceğini, bugün Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu, Avrupa'nın yaşam mücadelesi verdiği ortamdaki durumu dolayısıyla etkinliğin anlam kazandığını ifade etti. Türkiye'de artık bütçe açığının değil bütçe fazlasının konuşulduğunu, işsizliğin yüzde 9,1'e gerilediğini anımsatan Çağlayan, gerek bütçesi, gerek mali dengesi, gerekse borçlanmasıyla Türkiye'nin birçok ülkeye parmak ısırtacak derecede önemli olduğunu anlattı. Türkiye'nin bugün pek çok Avrupa ülkesi için rol model olarak benimsendiğini belirten Çağlayan, Türk iş adamlarının başarılarının o ülkelerde mercek altına alındığını söyledi. Çağlayan, ''hasta adam'' durumundan bu seviye gelmenin gerçek bir başarı olduğunu dile getirdi. Türk girişimcilerinin sahip olduğu zeka, cesaret ve kabiliyetin yanında girişimcilerin artık birlikte iş yapamama sorununu da aştığını, Türk girişimcisinin kendisine ve birbirine güvenmek zorunda olduğunu anlatan Çağlayan, gerçekleştirilecek bu kurultayın da kamu ve özel sektör işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu vurguladı. 2 yıl önce Türkiye'nin dünyanın 77 ülkesinde 109 temsilcisi bulunduğunu, bugün 89 ülkede 194 merkezde 209 ticaret müşavirinin görev yaptığını, yıl sonuna kadar 250 ticaret müşavirine ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Çağlayan, iş adamlarına, ''Benim müşavirlerim sizin eliniz, kolunuz, gözünüz ve radarlarınızdır. Gerekirse sizlerin tercümanıdır'' dedi. Türk diasporasının Türkiye'nin en büyük şansı olduğunu ifade eden Çağlayan, ''Dünyada yaşayan Türk iş adamlarını Türkiye'nin tanıtım elçisi kabul ediyorum'' dedi.