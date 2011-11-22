-Türk İşadamları Ermenistan'da TİFLİS (A.A) - 22.11.2011 - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Türkiye ve Ermenistan işadamları arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla Türk-Ermeni iş forumu yapılıyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) 2010 yılında başlattığı ''Türk-Ermeni ilişkilerinin yakınlaşmasına destek'' adlı proje kapsamında Ermenistan Sanayi ve İşadamları Birliği tarafından organize edilen foruma 50'si Türk toplam 100 işadamı ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı belirtildi. İki ülke iş adamları arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde öncelikleri ele alan forum katılımcıları, ayrıca 2012'de Türkiye'de de benzeri bir forum gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi. Ermeni Sanayi ve İşadamları Birliği Başkanı Arsen Kazaryan, forumda yaptığı konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini ve derinleşmesini arzuladıklarını ifade ederek, ilk kez Türkiye'nin 6 ayrı bölgesinden 50'den fazla iş adamının foruma katıldığını anlattı. Kazaryan, ''Bizler zaten var olan ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmeye ve derinleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız hiç olmazsa bir kaç yerli ürünümüzün bu ülkeye ihracatını sağlamaktır'' dedi. Türk-Ermeni İş Geliştirme Konseyi kurucusu Noyan Soyak ise, Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların kapalı olmasına rağmen 2010 yılında iki ülke arasında ticaret hacminin 200 milyon dolar civarında gerçekleştiğini bildirdi.