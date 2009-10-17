'Türk işadamından rüşvet aldım'

Irak’ta görev yapan bir ABD’li başçavuş, Amerikan ordusundaki ihaleleri Türk şirketlerine kazandırmak için rüşvet aldığını itiraf etti.



Irak’ta 2004 ile 2005 yılları arasında 25’inci Muharip PiyadeTümeni İkinci Tugayı'nda görev yapan Ronald Joseph Radcliffe, dün çıktığı Hawaii mahkemesinde Türk işadamı M.S.’den rüşvet aldığını itiraf etti.



43 yaşındaki ABD’li başçavuş Mayıs ayındaki duruşmada iddiaları reddetmişti. Ancak Rafcliffe dünkü duruşmada, Kerkük’te lojistik görevlisi olarak çalıştığı dönemde Amerikan ordusundaki ihaleleri S.’ye ait şirketlere kazandırmak için Türk işadamından 37,600 dolar aldığını kabul etti.



S.’den aldığı parayı posta ile Hawaii’deki kız arkadaşına gönderen Radcliffe, rüşvet almaktan 15, kara para aklama suçundan ise 20 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

