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Ekonomi

Türk işadamı Hollanda'nın en zenginler listesinde

Hollanda'da yaşayan Türk işadamı Celal Oruç, ülkenin en zengin 500 kişisi arasına girdi.

09 Kasım 2011 02:00

T24 - Hollanda'da yaşayan Türk işadamı Celal Oruç, ülkenin en zengin 500 kişisi arasına girdi.
Yıllar önce işçi çocuğu olarak bu ülkeye göç eden Oruç, Quote Dergisi tarafından geleneksel olarak belirlenen ''Hollanda'nın en zengin 500 kişisi'' listesinde bu sene 85 milyon avroluk servetiyle 337. sırada yer aldı.



2008'den bu yana listeye girme başarısı gösteren Orro Enerji'nin sahibi, geçen sene listenin 316. sırasında yer almıştı.

Enerjinin yanı sıra finans, telekom ve emlak sektöründe de yatırımları bulunan Celal Oruç, Hollanda'ya işçi olarak gelen bir ailenin çocuğu. 1960 doğumlu Oruç, 26 yıldır bu ülkede yaşıyor.

Dört yıl peş peşe listeye girmenin mutluluk verici olduğunu belirten Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarısının altında yatan temel etkenin istikrarlı büyüme olduğunu söyledi.

Bütün dünyayı sarsan finans krizinden kısmen kendilerinin de etkilendiğini, ancak yaptıkları yerinde yatırımlarla bunu çabuk atlattıklarını kaydeden Oruç, hedefinin derginin hazırladığı listenin ilk 100'üne girmek olduğunu ifade etti.

Avrupa'da sözü edilen şirketler arasına girmek için mücadele verdiklerinin altını çizen Oruç, ''Avrupa'da sesimizi daha çok duyurmalıyız. Bunun için de çok çalışmalıyız'' diye konuştu.


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