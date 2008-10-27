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Ekonomi

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 2 bin 417 YTL

Türk-İş'in "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"na göre, bu ay 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 742 YTL'ye, yoksulluk sınırı 2

27 Ekim 2008 02:00

Türk-İş'in "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"na göre, bu ay 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 742 YTL'ye, yoksulluk sınırı 2 bin 417 YTL'ye yükseldi.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir önceki ay 726 YTL 47 YKr olan 4 kişilik ailenin açlık sınırı, Ekimde 741 YTL 91 YKr olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,13 arttı.

Ailenin zorunlu ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanabilmesi için yapılması gereken toplam harcama tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 366 YTL 34 YKr'den, 2 bin 416 YTL 66 YKr'ye yükseldi.

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