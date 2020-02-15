Türk-İş'ten Berat Albayrak'a vergi dilimi sitemi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk-İş’i ziyaret etti. Ziyaret, Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak Türk-İş’e ilk ziyareti oldu. Görüşmede Albayrak'a, vergi dilimleri nedeniyle çalışanların ücretlerinde oluşan kayıplar aktarıldı. İşçilerin tepki gösterdiği kıdem tazminatı konusu ise gündeme gelmedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaretteki görüşmede Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Razaman Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Albayrak görüşmede ekonominin iyiye gittiğini ve gelecek yıllarda daha iyi olacağını savundu. Sendika yönetimim tarafından da Albayrak'a vergi dilimleri nedeniyle çalışanların ücretlerinde oluşan kayıplar aktarıldı. İşçilerin aldıkları ücretlerin yılın ikinci yarısında bir üst vergi dilimine girmeleri nedeniyle eridiğine dikkat çekildi. Bir işçinin yıl başında aldığı ücreti, yılın sonunda alamadığı belirtildi. Vergide adaletin sağlanması talebi dile getirildi. Albayrak ise, önümüzdeki yıllarda durumun düzeleceğini söyledi. Albayrak’ın, Türk-İş Yönetim Kurulu ile görüşmesinde kıdem tazminatı gibi işçilerin tepki gösterdikleri düzenlemeler gündeme gelmedi.

Yönetim kurulu ile görüşmenin ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Albayrak yemek yedi. İkili görüşmeye diğer yönetim kurulu üyeleri katılmadı.

Türk-İş geçen yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, ücretlilerin üzerindeki ağır vergi yüküne dikkat çekmişti.