Türk-İş ve TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrete ilişkin “Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır” ifadelerini kullandı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, ise 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belirlenen rakamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e takdim edildiğini bildirdi.

Komisyon adına konuşan Koç, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın Bakan yapacaktır." ifadelerini kullandı.