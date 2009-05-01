T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜRK-İŞ Taksim'e çelenk bıraktı

Türk-İş Genel Başkanı Kumlu ve beraberindeki grup, 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

01 Mayıs 2009 03:00

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve beraberindeki grup, 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk-İş Genel Başkanı Kumlu ve beraberindekiler, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin anılmasının ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti.

Anıta kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "Türk-İş 1 Mayıs" yazan çelenk bırakan grup, saygı duruşunda bulundu.

Yaklaşık 500 kişilik grup, daha sonra Kadıköy'de gerçekleştirilecek 1 Mayıs mitingine katılmak üzere Gümüşsuyu'nda bekleyen otobüslerle Kadıköy'e hareket etti.

Bu arada, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın karşısındaki Hill Oteli'nin en üst katında emniyet güçlerinin konuşlandığı görüldü.

Öte yandan, AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu gazetecilerin soruları üzerine, Türk-İş'e destek vermek için Taksim'e geldiklerini söyledi.

Bir gazetecinin, "polisin, DİSK'e müdahalesini nasıl değerlendirdiğini" sorması üzerine Kuzu, "O polisin bileceği iş" yanıtını verdi.

Milletvekili Bayram Meral de aynı yöndeki soru üzerine güvenlik güçlerinden hoşgörü ve anlayış beklediklerini ifade ederek, "Başlar başlamaz böyle bir hareketin hoş olduğunu söylemek mümkün değil. Kavga etmekle bir yere varılmaz. Bugün işçi bayramıdır, meydanlara iner, bunu kutlar" dedi.

Bu arada, Taksim Gezi Parkı'nda, çeşitli medya kuruluşlarına ait yaklaşık 20 canlı yayın aracı görev yaparken, bu araçların yanında konuşlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait MOBESE aracından da Taksim alanı ve çevresi izleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24