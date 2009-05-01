TÜRK-İŞ Taksim'e çelenk bıraktı

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu ve beraberindeki grup, 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.



Türk-İş Genel Başkanı Kumlu ve beraberindekiler, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin anılmasının ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti.



Anıta kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "Türk-İş 1 Mayıs" yazan çelenk bırakan grup, saygı duruşunda bulundu.



Yaklaşık 500 kişilik grup, daha sonra Kadıköy'de gerçekleştirilecek 1 Mayıs mitingine katılmak üzere Gümüşsuyu'nda bekleyen otobüslerle Kadıköy'e hareket etti.



Bu arada, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın karşısındaki Hill Oteli'nin en üst katında emniyet güçlerinin konuşlandığı görüldü.



Öte yandan, AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu gazetecilerin soruları üzerine, Türk-İş'e destek vermek için Taksim'e geldiklerini söyledi.



Bir gazetecinin, "polisin, DİSK'e müdahalesini nasıl değerlendirdiğini" sorması üzerine Kuzu, "O polisin bileceği iş" yanıtını verdi.



Milletvekili Bayram Meral de aynı yöndeki soru üzerine güvenlik güçlerinden hoşgörü ve anlayış beklediklerini ifade ederek, "Başlar başlamaz böyle bir hareketin hoş olduğunu söylemek mümkün değil. Kavga etmekle bir yere varılmaz. Bugün işçi bayramıdır, meydanlara iner, bunu kutlar" dedi.



Bu arada, Taksim Gezi Parkı'nda, çeşitli medya kuruluşlarına ait yaklaşık 20 canlı yayın aracı görev yaparken, bu araçların yanında konuşlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait MOBESE aracından da Taksim alanı ve çevresi izleniyor.



