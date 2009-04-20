TÜRK-İŞ Taksim için başvurdu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması için İstanbul Valiliği'ne başvurdu.



TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak başkanlığındaki "1 Mayıs Tertip Komitesi", İstanbul Valiliği'ne gelerek Vali Yardımcısı Ali Bakoğlu'na dilekçelerini sundu. Büyükkucak ve beraberindekiler, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Büyükkucak, bugün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun 1 Mayıs ile ilgili açıklamayı Ankara'da yaptığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"1 Mayıs ile ilgili valiliğe dilekçemizi verdik. Dilekçemizde, ısrarlı bir şekilde Taksim alanı ile ilgili taleplerimizi dile getirdik. Sözlü olarak da yazılı olarak da... Taksim'deki ısrarımızı üzerine basarak vurguladık. Diğer konfederasyonların olduğu gibi vurguladığımız nokta; geçen sene olduğu gibi yaşananların bir daha yaşanmayacak bir şekilde 1 Mayıs 1977'de şehit olan emekçilerin anısına bir defa dahi olsa alanın 1 Mayıs alanının emekçilere açılmasıdır."



Valiliğin gerekli açılımı daha önce yaptığını, ancak bunun istedikleri açılım olmadığını ifade eden Büyükkucak, şunları kaydetti:



"Buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Oradan alacağımız neticeye göre biz TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu olarak bir karara varacağız. Şayet bütün ısrarlara rağmen Taksim alanı emekçilere açılmadığı takdirde, KESK ve DİSK konfederasyonlarının bildirmiş olduğu gibi 'Taksim alanı olmazsa, olmaz' şeklinde değil... TÜRK-İŞ yönetiminin bir başka açıklaması var, bu da; 'Israrcı olacağız. Son ana kadar Taksim'de dayatacağız' diye...



Bugün Taksim müracaatımızı valiliğimize yaptık. Alacağımız cevap da büyük bir olasılıkla yarın olacak. Kararı sizlerle paylaşacağız. KESK ve DİSK'ten ayrı düştüğümüz bir şey ki açık söylüyorum, KESK ve DİSK'in talepleri doğaldır... Ayrıldığımız nokta, TÜRK-İŞ olarak '1 Mayıs'ı alanda kutlamak istiyorum' diyen emekçilere ve emek dostlarına karşı görevimiz var.



Biz ikinci bir alternatifimiz olduğunu, B planımız olduğunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz."



‘Krizin faturasını iççiler ödüyor’



Krizin faturasını işçilerin ödediği bir noktada işçinin sesini 1 Mayıs'ta İstanbul'da duyurmak istediğini ifade eden Büyükkucak, eğer Taksim için ret kararı çıkarsa B planı çerçevesinde davranacaklarını belirtti.



"B planınıza göre nerede kutlanacak 1 Mayıs?" sorusu üzerine de Büyükkucak, "Valiliğin bildirdiği alanlar var. Bunlar Kadıköy, Kazlıçeşme ve Çağlayan. Şu an düşüncelerimiz içinde bu alanlardan biri var. Bu alanlardan biri olacak. Kazlıçeşme değil, ya Çağlayan, ya Kadıköy olacak. Eğer bugünkü dosyanın yanıtını alırsak, TÜRK-İŞ yönetiminin alacağı yeni kararı yine buraya başvurarak, basınla paylaşacağız" dedi.



"Geçen yıllarda bazı istenmeyen olaylar yaşandığı 1 Mayıs'ta, bu yıl sizin bu konudaki tutumunuz nedir?" sorusuna yönelik de Büyükkucak, şöyle konuştu:



"Geçen sene emniyet gerçekten orantısız güç kullandı. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar da geçen yıl Harbiye ve Şişli bölgesinde aynı şeye maruz kaldı. Keşke o günler yaşanmasaydı. Görüntü güzel bir görüntü değil. İnsanlar bayram kutlamak istiyor. Geçen yıl bir talihsizlik yaşandı. Bu yıl da aynı talihsizlikler yaşanmasın diye TÜRK-İŞ böyle bir karar almak zorunda kaldı."



1 Mayıs için istenilen yer verilmiyorsa bunun 1 Mayıs kutlanmayacak demek olmadığını belirten Büyükkucak, "O zaman alanlardan biri tercih olunacak. Mutlak suretle 1 Mayıs ısrarımız sürüyor ve sürmeye devam edecek. Ama son çare B planı hayata geçirilecek. Emekçilerin, işçilerin kutlamak istedikleri 1 Mayıs'ın, sendikalar tarafından ipotekli hale getirilmesini kabul etmiyoruz biz TÜRK-İŞ olarak" diye konuştu.



TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, durum netleştikten sonra tüm siyasi partilere ve sendikalara "Gelin, emeğin bayramını, 1 Mayıs'ı birlikte kutlayalım" diyeceklerini kaydederek, "Amacımız bu. Amacımız bir bölen olmak değil. İnsanlar da 1 Mayıs'ı İstanbul'da alanlarda kutlamak istediğini ifade ediyor" dedi.

