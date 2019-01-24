Türk-İş: Sendikaya karışana oy yok

Türk-İş, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kararının yeniden değerlendirilmesini istedi. Özelleştirmelerin ekonomide olumlu sonuçlara yol açmadığını örneklerle anlatan Türk-İş, “Yerli ve milli üretim, kendi kaynaklarımıza dayalı sürdürülebilir büyüme ekonomik bağımsızlığımız için vazgeçilmezdir” vurgusu yaptı. Türk-İş, yerel seçimlere yönelik tavrını, “Sendikaya karışana oy yok" diye belirledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türk-İş Başkanlar Kurulu Ankara’da toplandı. Toplantıda, gelecek günlerde başlayacak olan yaklaşık 200 bin kamu işçisini kapsayan kamu sözleşmeleri görüşüldü. Konfederasyon içerisinde bir koordinasyon kurulu oluşturulması kararlaştırıldı. "Kamuda kadroya, belediyelerde ise şirketlere geçirilen yaklaşık 900 bin taşeron işçisinin 2020 sonuna kadar 6 ayda bir yapılacak yüzde 4’lük zamlara mahkûm edildiği YHK sözleşmeleri" gündeme geldi. İşçilerin ücretlerine yüzde 20.30 oranında enflasyon zammı istendi.

Hükümetten, “Ücretli çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünü tutması talep edildi. Başta KİT’ler olmak üzere kadro kapsamı dışında bırakılan yaklaşık 70 bin işçinin de kadroya alınması istendi.

Türk-İş yerel seçimlere yönelik tavrını da toplantıda belirledi. Alınan bilgiye göre toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yerel seçimlerde sendika baskısı yapmayacak adaylara destek olunması yönünde genel tavır alınmasını istedi.