Türk-İş korteji Taksim Meydanı'nda

Türk-İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde, Gümüşsuyu'ndan Taksim'e doğru yürüyüşe geçti.



Türk-iş'in, Gümüşsuyu'ndaki 1. Bölge Temsilciliği önünde toplanan sendikalılar, kırmızı beyaz karanfiller kullanılarak "1 Mayıs Türk-İş" yazılı bir çelengin arkasında yürümeye başladı.



Grup, "Yaşasın direniş, yaşasın 1 Mayıs", "Yaşasın sendika mücadelemiz", "İşçiyiz, haklıyız kazanacağız", "Direne direne kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.



Yürüyüşe, Türk-İş Genel Başkan Mustafa Kumlu ve yönetim kurulu üyeleriyle konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları, İstanbul şube başkanları, İP, EMEP ve bazı partilerin temsilcileri ile CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral de katıldı.



Yürüyüşte, Turkuvaz Grubuna bağlı ATV ve Sabah gazetesinde greve çıkan gazeteciler de ön sırada yer aldı.



Grup, saat 09.15 sıralarında Taksim Meydanı'na ulaştı.



Yürüyüşe katılanların, ellerinde kırmızı karanfiller taşıdığı görüldü.



Bu arada, yürüyüşe katılmak isteyen bir grubun, Dolmabahçe'den Gümüşsuyu'na araçlarıyla alınmaması üzerine, yürüyüş 25 dakika geç başladı.

