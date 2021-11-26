Türk-İş: Açlık sınırı 3 bin 192, yoksulluk sınırı 10 bin 396 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kasım ayına ilişkin “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” raporunu yayımladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasımda 3 bin 192 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 10 bin 396 lira olarak gerçekleşti.

Kasımda gıda fiyatları ise aylık yüzde 3,18 artarken, yıllık yüzde 26,82 oranında arttı.

Yılın ilk on bir ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 23,23 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 20,58 olarak hesaplandı.

Rapora göre Bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3.902,57 TL’ye yükseldi.

"Asgari ücret açlık sınırının altında"

Türk-İş'ten yapılan açıklamada "Dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel mal ve hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı. Günbegün artan fiyatlar karşısında zaten yetersiz olan ücret gelirlerinin satın alma gücü daha da geriledi. AB üyesi ülkelere göre Türkiye asgari ücretin en düşük olduğu ülke durumuna geldi. Dört kişilik ailenin açlık sınırı bile mevcut asgari ücretin üstünde oldu." dendi.