TÜRK-İŞ Kadıköy için başvuruyor

TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması yolundaki taleplerinin İstanbul Valiliğince reddedileceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yarın Kadıköy için başvuruda bulunacağız" dedi.



Büyükkucak, İstanbul Valiliğinin kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması için verdikleri dilekçede ısrarlı bir şekilde Taksim alanı ile ilgili taleplerini ilettiklerini ancak dün kendilerine yapılan tebligatta bu isteklerinin reddedildiğinin bildirildiğini söyledi.



Büyükkucak, henüz TÜRK-İŞ Genel Merkezi ile ret kararını değerlendirme imkanı bulamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Taksim talebimizin reddedileceğini tahmin ediyorduk. O yüzden bir B planı olarak Kadıköy'ü düşünüyorduk. Yarın genel merkezle görüştükten sonra Kadıköy için bir başvuruda bulunacağız. Yine genel merkezle ortak alacağımız karara bağlı olarak, konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği önünde bir basın açıklaması yapmayı planlıyoruz."

