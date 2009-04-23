T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜRK-İŞ Kadıköy için başvuruyor

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen TÜRK-İŞ'in talebi reddedilince Kadıköy için başvuru yapılacağı açıklandı.

23 Nisan 2009 03:00

TÜRK-İŞ 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması yolundaki taleplerinin İstanbul Valiliğince reddedileceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Yarın Kadıköy için başvuruda bulunacağız" dedi.

Büyükkucak, İstanbul Valiliğinin kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması için verdikleri dilekçede ısrarlı bir şekilde Taksim alanı ile ilgili taleplerini ilettiklerini ancak dün kendilerine yapılan tebligatta bu isteklerinin reddedildiğinin bildirildiğini söyledi.

Büyükkucak, henüz TÜRK-İŞ Genel Merkezi ile ret kararını değerlendirme imkanı bulamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Taksim talebimizin reddedileceğini tahmin ediyorduk. O yüzden bir B planı olarak Kadıköy'ü düşünüyorduk. Yarın genel merkezle görüştükten sonra Kadıköy için bir başvuruda bulunacağız. Yine genel merkezle ortak alacağımız karara bağlı olarak, konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği önünde bir basın açıklaması yapmayı planlıyoruz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24