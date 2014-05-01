Türk-İş, Hak-İş ve HakSen'den Taksim anıtına çelenk



Polis 1 Mayıs'ın Taksim’de kutlanmasını engellemek için Taksim ve çevresini yaya ile araç geçişlerine kapatırken Türk-İş, Hak-İş ve HAKSEN anıta çelenk bıraktı.

Sendikalar ve hak örgütlerinin 1 Mayıs 2014 kutlamalarına İstanbul Valiliği’nin izin vermeyeceğini açıklaması üstüne Taksim Meydanı’na çıkan tüm yollar polis tarafından kapatıldı. Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, sadece polislerin ve bazı gazetecilerin girmesine izin verilen meydana sabah saatlerinden itibaren Türk-İş, Hak-İş ve HAKSEN küçük gruplar halinde Kazancı Yokuşu'nda anma yapmak ve Taksim anıtına çelenk bırakmak kısa süreli için alana alındı.

Bianet'te yer alan akış şöyle:

12.06: Meydana girmek isteyen avukatlar ayrıldı.

11.50: Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HakSen) üyesi on kişilik bir grup anıta çelenk bıraktı.

11.40: İstanbul Baro'sundan bir grup avukat Taksim Hill'in önüne gelerek meydana girmek istedi. Polis barikatlarının ardında bekleyişleri sürüyor.

11.20: Tarlabaşı ara sokaklarında polis saldırısı başladı.

10.50: Sivil Memurlar Sendikası'ndan (SİME-SEN) dört kişi Divan Otel önünde.

09.50: Hak-İş Konfederasyonu 100 kişilik bir grupla önce Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktı, ardından Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hak-İş adına Onur İlhan basın açıklaması okudu. Hak-İş'in Kayseri'de alanlarda olduğunu söyleyen İlhan 'ücretlerde ağır vergilere, mevsimlik işçiliğie ve taşerona hayır' dedi, kadrolu çalışma talebini dile getirdi.

09.00: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve elli kişilik bir grup 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda karanfiller bırakarak andı. Ardından Taksim Anıtına çelenk bıraktı.

Atalay; "İsteyen istediği yerde kutlasın 1 Mayıs'ı. Bu hoşgörü çok görülmemeli, biz Kadıköy'deyiz. Diğerleri Taksim istiyor. Bu hoşgörü topluma çok görülmemeli" diye konuştu.

07.20: Taksim Meydanı’na sadece polislerin ve gazetecilerin girmesine izin verilirken, 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlerin yanı sıra, işe gitmek isteyen, dükkanlarını açmak isteyenler de Taksim’den geçemiyor.