2021 asgari ücret zammını belirlemek için yapılacak İkinci toplantı yarın

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri bu hafta devam edecek. 2021 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret aralık ayı sonuna doğru netleşecek. İlk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştiren İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta yapacak.

Komisyon, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde toplanacak. İkinci toplantı da ilk toplantı gibi Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, video konferans yöntemiyle olacak. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, görüşmelerdeki ilk rakamın işveren ve hükûmet tarafından masaya sunulmasını istiyor.

Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret 40 yıl içerisinde sadece 4 defa işçi, işveren ve hükûmetin mutabakatıyla belirlendi. Bu, 40 sene önce başlangıç ücretiydi ama şimdi 7 milyon işçinin 'geçim ücreti' oldu. Ama insanlar bu ücretle de geçinemiyor. Bu sebeple makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa, buna 'evet' deriz. Önce işveren ve hükûmet getirsin rakamı. Biz de isteriz işveren ve hükûmetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı. TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı iyi bir gelişme bekliyor. Böyle güzel haberlere bu dönemde daha çok ihtiyaç var" dedi.