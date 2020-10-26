T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk-İş ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

26 Ekim 2020 12:16

Türk-İş'in araştırmasına göre, ekim ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 482, yoksulluk sınırı 8 bin 86 lira oldu.

ETİKETLER

türk işekim ayıaçlık sınırıyoksulluk sınırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24