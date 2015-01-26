Türk iş dünyası Syriza'dan umutlu

Yunanistan'da radikal sol koalisyon Syriza'nın seçimlerden galip çıkmasının siyasi

olduğu kadar ekonomik sonuçları da merakla bekleniyor. Syriza'nın seçimi

kazanmasındaki en büyük etken olarak görülen kamu borçlarının silinmesi, kemer

sıkma politikalarının terk edilerek istihdama ağırlık verilmesi ve zenginlere yeni vergiler

konması gibi vaatler, başta Almanya olmak üzere AB kurmaylarını endişelendiriyor.

Öte yandan Yunanistan'ın

en yakın komşusu Türkiye'de ise iş dünyası temsilcileri,

Syriza'nın iktidara gelişini olumlu karşılıyor. Son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret

hacminin hızla arttığına işaret edilirken, Syriza'nın Türkiye'ye ilişkin sıcak

mesajlarının başta turizm olmak üzere pek çok sektörde olumlu karşılık bulacağına

vurgu yapılıyor.

Hedef 10 milyar dolarlık ticaret

Yakın zamana kadar sınır gerginlikleri, savaş uçaklarının yaptığı it dalaşları ve Ege

Denizi'ndeki hakimiyet çatışması ile anılan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin radikal sol

ittifak Syriza iktidarı döneminde nasıl şekilleneceği merak konusu. Syriza lideri

Tsipras'ın bugüne kadar Türkiye'ye ilişkin pozitif söylemleri ve son 5 yılda giderek

artan dış ticaret ise iki komşu ülke arasındaki düşmanlığın geçmişte kaldığına işaret

ediyor.

Mart 2013'te İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Yunan İş

Konseyi ve Yunanistan Girişimciler Federasyonu'nun katkılarıyla İstanbul'da

düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu'nda, dönemin başbakanları Erdoğan ve Samaras

iki ülke arasındaki dış ticaretin 2015'te 10 milyar dolara çıkarılması için gayret

edeceklerini açıklamıştı. 2010 sonunda 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmi,

Yunanistan'ın kriz ile boğuşmasına rağmen 2014 sonunda 5,5 milyar dolara kadar

çıktı. Üstelik Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Türkiye 2008'de Yunanistan'a 2,5

milyar dolar ihracat yaparken bu rakam 2014'te 1,5 milyar dolara geriledi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye ihracatı ise 2008'de 915 milyon dolardan bugün 4,3 milyar

dolara çıkmış durumda. Yani Yunanistan'ın ağır bir ekonomik kriz ile çalkalandığı

son yıllarda Türkiye'ye olan ihracatı yaklaşık 5 kat arttı.

Turizmde 1 milyon sınırı aşıldı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi yalnızca mal ticaretinde değil,

turizmde de yaşandı. Toplam GSYH'sinin yüzde 17'sini turizmin oluşturduğu

Yunanistan'da çalışanların yüzde 19'u turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Geçen yıl

yaklaşık 1 milyon turist çeken Yunanistan, Türk turistler için de başta gelen tatil

rotalarından biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Yunanistan'a 2014'te

tarihte ilk kez 1 milyon Türk turistin gittiği tahmin edilirken, Yunanistan'dan Türkiye'ye

gelen turist sayısının 2014 sonu itibariyle 830 bini bulduğu kaydediliyor. İki ülke

arasında ‘yerinde vize' uygulamasıyla da turizmin önündeki engeller yavaş yavaş

kaldırılıyor.

“Yunan halkı, birikimini Türkiye'de değerlendirdi”

Deustche Welle Türkçe Servisi'ne konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

bünyesindeki Türk-Yunan İş Konseyi Başkanı Tevfik Bilgen, Yunanistan'da son 10

yılda iktidarların Türkiye karşıtı argümanlar geliştirmekten vazgeçtiğine dikkat çekiyor.

Syriza'nın da Türkiye ile ilişkileri barışçıl temellerle geliştirmek konusunda niyet

beyanında bulunduğuna işaret eden Bilgen, “Zaten bunun aksini de artık beklememek

lazım. Yunanistan, Türkiye'nin iyi bir ticari partner olduğunu artık biliyor” diyor.

Yunanistan ekonomisinin ciddi bir krize sürüklendiği son 5 yılda Türkiye ile ticaretin

Yunanistan lehine arttığını vurgulayan Tevfik Bilgen, “Yunan şirketler, kriz zamanında

Türkiye'ye çok daha fazla mal satmaya başladılar. Bu durum Türkiye'de hiçbir

rahatsızlık yaratmadı. Son yıllarda 450 Yunan firması Türkiye'de yatırım yaptı.

Krizde ağır darbe yiyen Yunan halkı, birikimlerini Türkiye'de değerlendirdi. Bunlar iki

ülkenin ticari ilişkilerinde dönüm noktası oldu” diye konuşuyor.

Yunanistan'ın çiçeği

burnunda başbakanı Tsipras'ın seçim sonuçlarının

açıklanmasından sonra yaptığı ilk açıklamada “Türkiye ile ilişkilerimizi bozmayacağız”

dediğine de dikkat çeken Bilgen, “Türk yatırımcılara da düşen şey, krizdeki

Yunanistan'ı kelepir mal cenneti olarak görmemektir. Özellikle turizmde önemli

fırsatlar var. Ayrıca, mobilya ve tekstil gibi alanlarda Türk mağazaları Yunanistan'da

giderek artıyor. Uzun vadeli yatırımlara konsantre olmak gerekiyor”

değerlendirmesinde bulunuyor.

“Syriza, Türk turisti çekmeye çalışacak”

Yunanistan'daki seçim sonrasındaki bir numaralı sorunun euronun geleceği olduğunu

dile getiren Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (AVKAD) Kurucu Üyesi

Dr. Can Baydarol da, “Syriza'nın politikaları eurodaki değer kaybının şiddetinde

belirleyici olacak. Bu da ihracatının yarıya yakınını AB'ye yapan Türkiye'yi direkt

etkiliyor” şeklinde konuşuyor.

Yunanistan'ın ekonomik

olarak en büyük çıkış noktalarından birinin Türkiye olduğunu

ifade eden Baydarol, “Yunanistan'ın borç bakiyesindeki en büyük kalemlerden birinin

Türkiye'ye karşı silahlanma olduğu gözden kaçmamalı. Yunanistan kısa vadede üretici

bir ülke haline gelemeyecek. Dolayısıyla Syriza, Türk turisti çekebilecek teşvikler

ortaya koymaya çalışabilir. Bu da yapacağı en doğru şey olur” diyor.

İstanbul Kimyevi Madde İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akyüz ise Syriza'nın ikili

ticari ilişkilere olumsuz bir katkı yapmayacağını, aksine krizdeki Yunanistan'ın bu

dönemde Türkiye ile daha da yakınlaşabileceğini söylüyor. Yunanistan ile Türkiye

arasında son dönemde özellikle petro-kimya alanında önemli işbirlikleri kurulduğuna

dikkat çeken Akyüz, “Geçen yıl 5 milyar doları aşan toplam dış ticaretin 3 milyar

dolarını bu ürünler oluşturdu. Syriza'nın ülke borçlarını ödemek konusunda Türk

yatırımcıyla yakın ilişkiler kuracağını düşünüyorum” diye konuşuyor.