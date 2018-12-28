Türk İş: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 941, yoksulluk sınırı 6 bin 323 lira

Türk-İş'in "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın aralık ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, aralık ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 941, yoksulluk sınırı 6 bin 323 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın aralık ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 941 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 323 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,08 oranında azaldı. Yılın 12 ayında fiyatlardaki artış yüzde 20,71 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış yüzde 20,71 hesaplandı.

Araştırmada, bu ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarında önemli bir değişiklik olmadığı belirtilerek, bu gelişmede özellikle marketlerde sürdürülen kampanya çerçevesinde uygulanan indirimlerin etkili olduğuna işaret edildi. Araştırmada, "Gıda fiyatlarında son aylarda piyasaya yapılan müdahale sonucu belirgin bir gerileme dikkati çekmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2019 yılı için net asgari ücretin 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak kararlaştırıldığı anımsatılan araştırmada, "Uzun bir aradan sonra dört kişilik bir ailenin 'açlık sınırı' olarak belirlenen tutarın üstüne çıkılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"Süt ve yoğurtta yapılan indirim olumlu yansıdı"

Süt, yoğurt, peynir grubunda, özellikle süt ve yoğurtta yapılan indirim mutfak harcamasına olumlu yansıdı.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, hesaplamada dikkate alınan kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı 1 lira daha düşük oldu. Tavuk fiyatı da gerilerken, sakatat fiyatı aynı kaldı. Balık fiyatında bu ay düşük oranda da olsa bir artış yaşandı.

Yumurta fiyatı gerilerken, kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya gibi bakliyat ürünlerinde önemli bir fiyat değişikliği olmadı.

Sebze ve meyve fiyatları özellikle ayın son haftasında önemli oranda arttı ve ortalama yaş sebze-meyve fiyatı bu ay 5,22 lira, ortalama sebze fiyatı da 5,56 lira olarak hesaplandı.

Kamuoyu tarafından dikkatle izlenen kuru soğan ve patateste fiyat değişmedi, limonun kilogram fiyatı ise 3 lira ile "ucuz" kaldı. Ortalama meyve fiyatı da geçen aya göre artış gösterdi ve kasım ayında 4,30 lira olan ortalama meyve fiyatı bu ay 4,56 liraya yükseldi.

Ekmek fiyatındaki artış uygulanması yeni yıla kaldı. Pirinç, un, makarna, bulgur, irmik aynı kaldı. Ancak irmik, bulgur gibi ürünlerde indirim tespit edildi.

Tereyağı ve margarin ile ay çiçeği yağı fiyatı aynı kaldı ama zeytinyağı fiyatı indirim yapılmasına rağmen artış gösterdi. Zeytin fiyatı, yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak yükselirken, yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünleri de indirim kapsamında olmasına rağmen ortalama kilogram fiyatına fazla yansımadı. Baharat (kimyon, nane, karabiber, vb.) ürünleri ile şeker, bal, reçel, pekmez ve tuzun fiyatında da bir değişiklik olmadı. Çay ve ıhlamur fiyatı aynı kalırken, salçada bu ay -düşük de olsa- yine artış oldu.