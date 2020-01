Türk-İş: CHP'nin arka bahçesi olmayacağız

T24- Türk-İş yönetimi, TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada ağır eleştirilerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup göndererek, "Türk-İş CHP'nin arka bahçesi olmayacaktır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü (3 Ocak 2012) grup toplantısında Türk-İş yetkililerine sesleniyorum: Sayın sendika başkanları, sizin aldığınız aylık kaç lira? Bindiğiniz otomobilin markası nedir? Siz işçiyi hangi gerekçeyle, yetkiyle satmaya kalkıyorsunuz?'' diye sormuştu.



Türk- İş yönetimi de söylemleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup gönderdi. Mektupta Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ'e karşı tavır takınmakla suçlandı.





CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜRK-İŞ'e karşı tavır takınmakla suçlandığı mektupta "Uzunca bir süredir TÜRK-İŞ karşıtı tavrınızı ve TÜRK-İŞ'e karşı öfkenizi dikkatle ve sabırla izliyoruz. TÜRK-İŞ'i "arka bahçeniz' olarak görmek istediğinizi biliyor, "arka bahçe olma' geleneği hiç bir zaman bulunmayan TÜRK-İŞ'in tüm siyasi partilere koyduğu mesafeyi size de koymasının sıkıntısını yaşadığınızı ve bu nedenle olur olmaz her konuda TÜRK-İŞ'i hedef aldığınızı görüyoruz" denildi.



Sendikaların bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de demokrasinin temel kurumlarından biri olduğu ve demokratik işleyişin sendikaların doğal yapısını oluşturduğunun ifade edildiği mektupta şunlar kaydedildi:



"TÜRK-İŞ' in ve üye sendikalarının yöneticileri, işçinin huzurunda tıpkı sizler gibi genel kurullarda seçilir. Onları seçen genel kurul, yasal zorunluluk gereği alacakları ücretleri de belirler. Bu nedenle sendika yöneticilerinin ücretleri de, bindikleri otomobiller de onları seçenler tarafından bilinir. Sayın Genel Başkan; Asgari ücretin nasıl belirlendiği, bu belirlemeyi yapan kurulun yapısı ve çalışma koşulları tarafınızca bilinmektedir. TÜRK-İŞ'in tercihi bu dönemde muhalefet şerhi koyup, zam oranının düşük belirlenmesine neden olmak yerine, işçinin cebine girecek para miktarını artırmak yönünde olmuştur. Bu gerçeği kavramanız için, işverenin ve hükümetin önerdiği zam oranları ile bu oranın nasıl tarafımızdan iki katına çıkarıldığını araştırmanız yeterli olacaktır."





Mektupta, TÜRK-İŞ'in alınan asgari ücret zam oranının yetersiz olduğunu vurguladığı, ancak işçileri daha düşük bir zamma mahkum etmemek için söz konusu orana onay verdiği de ifade edildi. "TÜRK-İŞ, hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmadığı gibi CHP'nin de arka bahçesi olmayacaktır" denilen mektupta şu ifadelere yer verildi:



"TÜRK-İŞ ile ilgili her konuda olduğu gibi, asgari ücret konusunda da kuru, yetersiz ve tek yanlı bilgilerle konuşmanız, bilmelisiniz ki, her şeyden önce partinizi yıpratmaktadır. Sayın Genel Başkan; İşçi kuruluşlarını dışlayarak, üyemiz işçileri tahrik ederek varabileceğiniz bir yer yoktur. TÜRK-İŞ topluluğu, söylemlerinizde kullandığınız üsluptan son derece rahatsız olmaktadır ve bilmelisiniz ki bu rahatsızlığın tepkiye dönüşmesi bizlerce güçlükle engellenmektedir. Yapmanız gereken Türkiye'nin en geniş seçmen kesimini oluşturan işçilerin ve emeklilerinin oylarını niçin alamadığınızı düşünmek, onlarla ve temsilcileri ile niçin sürekli kavga ettiğinizi, niçin öfke dolu olduğunuzu sorgulamaktır. Sorgulamanız gereken bir diğer husus da, bizlerle yaptığınız baş başa görüşmelerde sergilediğiniz pozitif ve uyumlu tavrı niçin kürsülerde terk ettiğinizdir. "Özü sözü bir genel başkan' olabilmenin bir yolu da baş başa görüşmelerle, kürsü söylemlerinde aynı dili kullanabilmekten geçmektedir. TÜRK-İŞ, hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmadığı gibi CHP'nin de arka bahçesi olmayacaktır ve bu durumu kabullenmeniz bundan sonra atacağınız adımlar açısından yararlı olacaktır."