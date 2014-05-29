Türk-İş Başkanı: Soma'da Bakan Yıldız'la ceset saydık

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciasından sonra bölgeye gelenlerin takım elbiselilerle televizyonlara açıklama yapıp gittiğini söyleyerek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte sadece çıkan cesetleri sayabildik. Burada yaşananlar bir kaza değil cinayet" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından Edirne DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri' düzenlendi. Toplantı Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Seminere katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açılış töreninde katılımcılara konuştu. Konfederasyonu bağlı sendika başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve işçilere seslenen Genel Başkan Atalay, söylenenlerin aksine Soma'da yaşanan facianın ilk günüde bölgeye gittiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Soma'ya giderken olayların böyle olduğunu bilmiyordum. Maden ocağına vardığımda durumu öğrendim. Soma'ya gittiğimizde bize 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 işçinin de yaralı olduğu bilgisini verdiler. Madene ilk gidenlerdenim. Benim ardımdan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız geldi. Takım elbiseliler kameralar karşısına geçip konuştuktan sonra gittiler. Olayların yaşandığı maden ocağında son ceset çıkarılana kadar kaldım."

'Yaşanan bir katliamdı'

Soma'daki maden ocağı faciasının trafo patlaması ve kaza olmadığını, bir katliam olduğunu anlatan Türk-İş Genel Başkanı, şöyle konuştu:

"Soma'da yaşananlar iş cinayetidir. Dünyada hiç bu boyutta insanlar can vermedi. Sendika olarak ilk 3 gün orada tam olarak ne olduğu bilemedik, içerden sadece işçileri sağ nasıl çıkartırız telaşındaydık. Tabii ki, sendika olarak biz tüm bilgilere sahiptik. Ben daha önce 3 kez maden ocağına girdiğim için, ocak hakkında bilgim vardı. Etrafımızda başında baret olan işçi görünümlü kişiler ocağın iyi olduğunu söylüyor. Diğer çalışanlara soruyoruz herkes bize aynı şeyi söylüyor. Olayın ikinci günüde öğrendik ki, o işverenin oradaki güvenlik görevlileri oradaki çalışanların yakınları. Bize patrondan korktukları için ocağın aslında çalışılmayacak durumda olduğunu söyleyemediklerini açıkladılar. Olayları araştırdık inceledik, facianın nasıl olduğunu neden bu kaza meydana geldiğini araştırıp fotoğrafı görmeye başladık. Burada ihmal zinciri olduğunu arkadaşlarımızla tespit ettik."

'Bakan ile birlikte sadece ceset saydık'

İşçi ve işveren arasında kantarın topuzunun kaçtığını, facia bölgesinde bulunduğu süre içerisinde sadece çıkan cesetleri sayabildiklerini anlatan Türk-İş Genel Başkanı Atalay, " Bu olaylardan önce ocak hakkında çalışmalar yapmıştık. Önümüzdeki günlerde işçi, işverenler ile bir araya gelip bir toplantı yapıp konuşma yapacağız. Ben oradaki noksanlığı biliyorum. Orada ne yapmamız gerektiğini de biliyorum. Ben oradan hiç ayrılmadın 5 gün kaldım. İlk gidenim son gelenim. En son cenaze kalana kadar oradan ayrılmadım ne zaman duvarlar örülmeye başladı ben o zaman oradan ayrıldım" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın bu ülkede iyi şeyler yaptığını kaydeden Atalay, "Allah razı olsun. O da bizimle birlikte orada sabırla bekledi. Biz bakanımızla orada affedersiniz sadece ceset saydık, ölü saydık ne yaptık ki. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz" diye konuştu.