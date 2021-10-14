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Ekonomi

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan pazarlık öncesi kritik mesaj: Asgari ücret 45 yıla bedel olacak

"İşçinin yüzünü güldürecek bir anlaşmayı imzalamaya hazırız"

14 Ekim 2021 13:54

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK tarafından İstanbul’da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda yaptığı konuşmada, aralık ayında başlaması beklenen 2022 asgari ücret belirleme görüşmelerine yönelik kritik bir mesaj verdi.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın aktardığına göre Atalay “45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.” diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini, “işçinin yüzünü güldürecek” bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

Atalay, asgari ücrette artışlar gündeme geldiğinde “batarız” denildiğini, asgari ücret seviyesine göre ayarlanan bazı kamu kararlarının etkisinin gündeme getirildiğini belirterek, “Biz de diyoruz ki alın bu parayı siz geçinin. Nasıl geçineceksiniz.” diye konuştu.

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