Türk-İş Başkanı Atalay'dan "enflasyon" ve "zam" açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz” dedi.

Türk-İş'in sokakta çalışan dönüşüm işçileri için Ankara’da bir otelde verdiği iftara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran da katıldı.

Burada bir konuşmada yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yıl ortasında yapılacağı iddia edilen zamla ilgili mesaj verdi. Atalay, esnafın ve memurun ayrı ayrı sıkıntıları olduğunu belirterek, “Önümüzde son yılların en yüksek enflasyonunun olduğu bir ortamdayız. Bir an evvel bu enflasyon belli bir noktaya getirilir de istediğin kadar zam al. Enflasyon bu hızla devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz” dedi.

Bakanı Kurum: Kimse emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset, algı yapamaya kalmasın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile başlattıkları “sıfır atık projesi”nden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Her projede olduğu gibi yalan ve iftiralarla bu birliğe gölge düşürmek isteyenler var. Biz sizin kim olduğunuzu, hangi amaçları güttüğünüzü iyi biliyoruz. Kimse emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset, algı yapamaya kalmasın. Biz kardeşlerimizin emeğini kimsenin kirli ideolojilerine alet etmedik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem saygı değer eşi hem de biz emekçinin hakkını, hukukunu gözeteceğiz.”