Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin TL'dir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin Lira'dır" dedi.



Ntv'de yer alan habere göre komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 Lira olarak belirlerken, yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk-İş, ilk kez rakam telaffuz etti.

Komisyonun 4. toplantısı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.