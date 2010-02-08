Türk-İş Başbakan’dan randevu istedi

T24- Türk-İş, 56 gündür eylem yapan Tekel işçileri için Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’den randevu istedi. Tekel işçilerinin eylemi devam ederken, hükümetin tanıdığı süre de azalıyor.





Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’den randevu istedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yurtdışında olması nedeniyle randevu talep edilmedi.

Tekel işçilerinin talepleri karşılamazsa sendikalar yeniden eylem kararı alabilir. Altı sendika, Cuma günü konuyu görüşmek için bir araya gelecek.

