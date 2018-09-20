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Ekonomi

Türk-İş: Asgari ücret hemen 2 bin TL'ye çıkarılsın

Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak

20 Eylül 2018 16:26

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli 1603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi.

Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Aralık öncesi Türk-İş’ten öncesinde dikkat çeken çağrı geldi.

Atalay, domatesin 5 lira, üzümün 7 lira olduğunu, 1.5 ay önce 22 lira olan yağın da 40 liraya çıktığına dikkat çekerek, “burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” diye konuştu.

 

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